La décima edición arranca en Telecinco con el amago de abandono de Ainhoa, el estreno de «Villa Deseo» y la activación de la luz de la tentación

La décima edición de «La Isla de las Tentaciones» ha desembarcado en Telecinco con una intensidad sin precedentes. Bajo la dirección de Sandra Barneda, las cinco nuevas parejas han comenzado su aventura en la República Dominicana enfrentándose a una separación inmediata y a las primeras imágenes que han dinamitado la confianza en menos de veinticuatro horas. La gran novedad de esta temporada ha sido el estreno de «Villa Deseo», una imponente localización de más de 2.500 metros cuadrados donde residen las chicas, mientras que los chicos habitan la emblemática «Villa Montaña».

Ainhoa y Julia, al límite tras el primer visionado en la tablet

El conflicto estalló de manera prematura cuando las participantes tuvieron acceso a un privilegio inédito: un visionado de lo que sucedía en la villa contraria durante la primera noche. Ainhoa se convirtió en la primera gran damnificada de la edición al observar cómo su pareja, Álex, permitía que una de las solteras le besara el cuello durante la fiesta inaugural. La reacción de la joven fue tajante, asegurando que no se siente preparada para continuar y manifestando su deseo firme de abandonar el programa de forma inmediata.

Por su parte, Julia también se mostró profundamente desubicada y decepcionada. Tras ver el comportamiento de Luis, la concursante sentenció que el joven había sobrepasado los límites de fidelidad pactados, llegando a cuestionar si su lugar estaba realmente en la isla. La tensión se extendió al resto de compañeras, especialmente a Nerea, quien admitió que sus celos le harán pasar un concurso muy complicado.

Álex y Cristian activan la luz de la tentación en menos de 24 horas

La mítica «luz de la tentación» no tardó en sonar en «Villa Deseo», alertando a las novias de que el comportamiento de sus parejas estaba cruzando líneas rojas. Tanto Álex como Cristian fueron señalados como los responsables de activar esta señal de alarma tras sus acercamientos y bailes con las solteras en Villa Montaña. Mientras tanto, en el bando masculino, Ataman reconoció sentirse descolocado tras escuchar a Leyla dudar de la fortaleza de su amor después de once años de relación.

Enfrentamientos y advertencias de Sandra Barneda en la ceremonia

La primera ceremonia de solteros y solteras, lejos de calmar los ánimos, elevó la temperatura del reencuentro. José y Nerea protagonizaron un agrio enfrentamiento que obligó a la intervención directa de Sandra Barneda, quien advirtió a la pareja sobre las posibles consecuencias disciplinarias derivadas de su falta de respeto. Los descalificativos entre las novias y las solteras, con insultos como «barriobajera» o «friki», fueron una constante durante la presentación de las identidades ocultas bajo las nuevas capas rojas.

Avance del segundo programa: la llegada de los cuatro solteros VIP

Para la entrega de este martes, 14 de abril, prevista para las 21:45 horas, el programa tiene preparado un giro explosivo. Se producirá el desembarco de cuatro solteros VIP que se sumarán a la convivencia para poner a prueba los cimientos de las relaciones actuales. Además, la audiencia conocerá la decisión final de Ainhoa sobre su continuidad en el reality y asistirá a la conclusión de una ceremonia de solteros que ha dejado reproches cruzados y una desconfianza generalizada en ambas villas.