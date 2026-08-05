La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta tras detectarse Salmonella spp. en un lote de langostinos pelados cocidos y congelados de la marca Ocean Sea, distribuido en gran parte del territorio español.

El organismo recomienda a quienes tengan el producto afectado en casa que no lo consuman y que lo devuelvan al establecimiento donde fue adquirido o lo desechen de forma segura.

Cuál es el lote afectado

La alerta ha quedado registrada con la referencia ES2026/477 después de que las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía comunicaran el resultado de los análisis mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información.

Los datos para identificar el producto son los siguientes:

Producto: langostino pelado cocido congelado

langostino pelado cocido congelado Marca: Ocean Sea

Ocean Sea Formato: envase de plástico de 200 gramos

envase de plástico de 200 gramos Número de lote: X1392618BUXX

X1392618BUXX Fecha de consumo preferente: noviembre de 2027

La AESAN ha difundido imágenes del envase para facilitar su identificación entre los consumidores.

La retirada ya está en marcha

Las autoridades sanitarias han iniciado la retirada del lote de los establecimientos donde fue distribuido.

El procedimiento contempla la inmovilización de las unidades afectadas en los puntos de venta y la revisión de su trazabilidad para comprobar que no quede producto disponible para el público.

Según la información comunicada por la agencia, los langostinos proceden de Honduras y fueron comercializados en España a través de un proveedor vinculado a la marca Ocean Sea.

Qué hacer si tienes estos langostinos en casa

La recomendación principal es revisar el congelador y comprobar si el envase coincide con el lote señalado.

En caso afirmativo, no debe consumirse, aunque el producto haya permanecido congelado. Las bajas temperaturas no eliminan necesariamente la bacteria y, por tanto, el riesgo puede mantenerse.

Los consumidores pueden devolver el envase al punto de compra o desecharlo siguiendo las indicaciones correspondientes.

Síntomas asociados a la salmonela

La infección por salmonela puede provocar síntomas como fiebre, diarrea, vómitos y dolor abdominal.

La AESAN aconseja que quienes hayan consumido el producto y presenten alguno de estos síntomas acudan a un centro sanitario e informen al profesional médico sobre la posible ingesta del lote afectado.

El riesgo puede ser mayor para niños, personas de edad avanzada y pacientes con el sistema inmunitario debilitado.

La alerta busca retirar el producto antes de que se produzcan nuevos consumos y reducir la posibilidad de intoxicaciones alimentarias.