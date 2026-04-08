Las lluvias intensas, las tormentas con granizo y las rachas de viento de hasta 70 km/h marcarán la jornada de este miércoles. El litoral gallego permanece en alerta por oleaje de hasta 5 metros.
Una borrasca situada junto a la Península ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar el aviso amarillo en seis comunidades autónomas. Aunque el nivel amarillo no supone un riesgo generalizado para la población, las autoridades piden precaución en actividades al aire libre y en zonas costeras ante la intensidad de los fenómenos previstos.
Radiografía de las zonas afectadas
Las precipitaciones y el viento se distribuirán de la siguiente manera por el territorio nacional:
- Andalucía: Las provincias de Córdoba, Málaga y Sevilla están bajo aviso por tormentas y lluvias que podrían dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. En puntos de Málaga, el acumulado podría alcanzar los 40 litros en 12 horas.
- Extremadura: Aviso amarillo en toda la comunidad. Se esperan tormentas que podrían venir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. En el norte de Cáceres preocupa la persistencia de la lluvia (40 l/m² en 12 horas).
- Castilla-La Mancha: El viento será el protagonista en Ciudad Real y Toledo, con rachas que podrían alcanzar los 70 km/h asociadas a núcleos tormentosos en la mitad occidental.
- Castilla y León: Las provincias de Ávila, León y Zamora registrarán lluvias intensas. En Ávila, al igual que en otras zonas del sur peninsular, se esperan acumulaciones importantes de hasta 40 litros en medio día.
El norte: Tormentas y temporal marítimo
En la cornisa cantábrica y el noroeste, la situación presenta matices diferentes:
- Asturias: El aviso se concentra en la Cordillera Cantábrica y los Picos de Europa, donde se prevén tormentas de gran intensidad.
- Galicia: Riesgo doble en las cuatro provincias. A las tormentas generalizadas se suma un aviso por fenómenos costeros adversos, con olas que podrían oscilar entre los 4 y 5 metros de altura, dificultando la navegación y el tránsito en paseos marítimos.
Tabla de riesgos principales
|Fenómeno
|Impacto máximo esperado
|Zonas clave
|Lluvias
|40 litros / 12 horas
|Málaga, Ávila, Cáceres
|Viento
|70 km/h
|Ciudad Real, Toledo
|Oleaje
|4 – 5 metros
|Litoral de Galicia
|Otros
|Granizo
|Extremadura, Castilla y León
La Aemet recuerda que, con el aviso amarillo, no existe un riesgo extremo, pero sí se recomienda seguir la evolución del tiempo si se planean desplazamientos por carretera o actividades en zonas de montaña.