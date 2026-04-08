Las lluvias intensas, las tormentas con granizo y las rachas de viento de hasta 70 km/h marcarán la jornada de este miércoles. El litoral gallego permanece en alerta por oleaje de hasta 5 metros.

Una borrasca situada junto a la Península ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar el aviso amarillo en seis comunidades autónomas. Aunque el nivel amarillo no supone un riesgo generalizado para la población, las autoridades piden precaución en actividades al aire libre y en zonas costeras ante la intensidad de los fenómenos previstos.

Radiografía de las zonas afectadas

Las precipitaciones y el viento se distribuirán de la siguiente manera por el territorio nacional:

Andalucía: Las provincias de Córdoba, Málaga y Sevilla están bajo aviso por tormentas y lluvias que podrían dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. En puntos de Málaga, el acumulado podría alcanzar los 40 litros en 12 horas.

Las provincias de están bajo aviso por tormentas y lluvias que podrían dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. En puntos de Málaga, el acumulado podría alcanzar los 40 litros en 12 horas. Extremadura: Aviso amarillo en toda la comunidad. Se esperan tormentas que podrían venir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento . En el norte de Cáceres preocupa la persistencia de la lluvia (40 l/m² en 12 horas).

Aviso amarillo en toda la comunidad. Se esperan tormentas que podrían venir acompañadas de . En el norte de Cáceres preocupa la persistencia de la lluvia (40 l/m² en 12 horas). Castilla-La Mancha: El viento será el protagonista en Ciudad Real y Toledo , con rachas que podrían alcanzar los 70 km/h asociadas a núcleos tormentosos en la mitad occidental.

El viento será el protagonista en , con rachas que podrían alcanzar los asociadas a núcleos tormentosos en la mitad occidental. Castilla y León: Las provincias de Ávila, León y Zamora registrarán lluvias intensas. En Ávila, al igual que en otras zonas del sur peninsular, se esperan acumulaciones importantes de hasta 40 litros en medio día.

El norte: Tormentas y temporal marítimo

En la cornisa cantábrica y el noroeste, la situación presenta matices diferentes:

Asturias: El aviso se concentra en la Cordillera Cantábrica y los Picos de Europa , donde se prevén tormentas de gran intensidad.

El aviso se concentra en la , donde se prevén tormentas de gran intensidad. Galicia: Riesgo doble en las cuatro provincias. A las tormentas generalizadas se suma un aviso por fenómenos costeros adversos, con olas que podrían oscilar entre los 4 y 5 metros de altura, dificultando la navegación y el tránsito en paseos marítimos.

Tabla de riesgos principales

Fenómeno Impacto máximo esperado Zonas clave Lluvias 40 litros / 12 horas Málaga, Ávila, Cáceres Viento 70 km/h Ciudad Real, Toledo Oleaje 4 – 5 metros Litoral de Galicia Otros Granizo Extremadura, Castilla y León

La Aemet recuerda que, con el aviso amarillo, no existe un riesgo extremo, pero sí se recomienda seguir la evolución del tiempo si se planean desplazamientos por carretera o actividades en zonas de montaña.