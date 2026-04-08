El Principado amanece con 12 focos activos y 7 bajo control o estabilizados. Las fuertes rachas de viento, que han superado los 100 km/h, dificultan las tareas de extinción en zonas de difícil acceso.

Asturias se mantiene en alerta ante una oleada de incendios forestales que afecta a 12 concejos de la región. Según el último informe del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), a primera hora de este miércoles se contabilizan 19 incendios, de los cuales una docena continúan activos. Aunque la mayoría de los focos son de dimensiones reducidas y se sitúan en cotas altas, la dispersión de los mismos mantiene en vilo a los servicios de emergencia.

Localización de los incendios

El fuego afecta principalmente a la zona occidental y oriental de la comunidad, repartiéndose en los siguientes municipios:

Occidente: Allande (fuego en Bustantigo ya controlado), Belmonte de Miranda (activo en Antoñana), Cangas del Narcea y Tineo.

Allande (fuego en Bustantigo ya controlado), Belmonte de Miranda (activo en Antoñana), Cangas del Narcea y Tineo. Oriente y Picos de Europa: Cabrales, Cangas de Onís, Llanes, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Piloña, Ponga y Ribadedeva.

El incendio de Antoñana, en Belmonte de Miranda, es actualmente uno de los que más preocupan por su extensión, mientras que el de Bustantigo (Allande) ha podido ser estabilizado por los retenes durante la madrugada.

Factores de riesgo: Viento y temperaturas

La jornada del martes fue especialmente crítica, con 55 de los 78 municipios en riesgo extremo. Las condiciones meteorológicas han sido el principal enemigo de las brigadas forestales:

Viento huracanado: Se han registrado rachas superiores a los 100 km/h en los Picos de Europa y de 70 km/h en el resto de la provincia. Calor inusual: Termómetros que rozaron los 27 grados, una cifra elevada para la época en la región.

«La situación está estabilizada dentro de la gravedad; por el momento, ninguno de los focos compromete la seguridad de núcleos de población», aseguró Alejandro Calvo, consejero de Gestión de Emergencias.

Previsión para las próximas horas

Para este miércoles, el riesgo de incendio se mantiene en niveles «muy altos» en la totalidad de los 78 concejos asturianos. No obstante, la llegada de una borrasca podría aliviar la situación. La Aemet prevé un descenso de las temperaturas y la aparición de lluvias y tormentas, especialmente en la Cordillera Cantábrica, lo que supondría un apoyo crucial para que los efectivos del SEPA logren el control total de los focos activos.