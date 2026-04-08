El Ministerio busca desbloquear el conflicto del Estatuto Marco antes de la huelga del 27 de abril. El comité de huelga tacha de «error» la inclusión de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) en la mesa.

El Ministerio de Sanidad y los sindicatos médicos vuelven hoy a la mesa de negociación en un clima de máxima tensión. La reunión, prevista para las 15:00 horas, tiene como objetivo evitar que el conflicto laboral desemboque en una nueva semana de paros el próximo 27 de abril. Sin embargo, el encuentro nace lastrado por una discrepancia formal: el rechazo absoluto de los médicos a que los pacientes actúen como mediadores.

El nudo de la discordia: La mediación de la POP

La propuesta de introducir a la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) como mediadora surgió el pasado 27 de marzo en el Consejo Territorial de Salud. El Gobierno y las comunidades autónomas argumentaron que, al ser los usuarios los principales perjudicados por la huelga, su voz debía ser escuchada.

No obstante, el comité de huelga ha sido tajante al rechazar esta participación por dos motivos principales:

Falta de neutralidad: Al ser la parte afectada por la falta de asistencia, consideran que no pueden ser jueces objetivos. Incompetencia técnica: Sostienen que la POP no es especialista en legislación laboral ni en el Estatuto Marco, núcleo técnico del conflicto.

Las exigencias del Comité de Huelga

Los seis sindicatos convocantes (CESM, SMA, Metges de Catalunya, AMYTS, SME y O’MEGA) mantienen sus reivindicaciones firmes tras el rechazo al acuerdo que Sanidad firmó en enero con otros sindicatos de clase (CCOO, UGT, CSIF, entre otros). Sus líneas rojas son:

Estatuto Marco propio y mesa de negociación exclusiva para los facultativos.

y mesa de negociación exclusiva para los facultativos. Jornada laboral de 35 horas semanales.

semanales. Nueva clasificación profesional acorde a su responsabilidad y titulación.

acorde a su responsabilidad y titulación. Mejoras en la jubilación, conciliación familiar y descansos obligatorios.

«La propuesta de mediación es una imposición unilateral del Ministerio y un error», han señalado fuentes sindicales, quienes han propuesto, en cambio, que las reuniones se graben para garantizar la total transparencia del proceso.

Un calendario crítico

Con la huelga fijada para el próximo 27 de abril, Sanidad se enfrenta al reto de reformar una norma que data de 2003 y que regula la vida laboral de todo el Sistema Nacional de Salud. Mientras el Ministerio busca un consenso que incluya a todas las partes, los médicos denuncian una «distancia insalvable» si Sanidad no accede a negociar directamente con los representantes de la profesión médica sin intermediarios que consideren externos al ámbito laboral.