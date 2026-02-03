La AEMET activa el aviso de nivel importante en una jornada marcada por la inestabilidad, lluvias de hasta 7 litros por metro cuadrado y cielos cubiertos

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este martes la alerta naranja en Ceuta ante la previsión de fuertes rachas de viento que condicionarán la jornada en la ciudad autónoma. El pronóstico meteorológico apunta a un escenario de marcada inestabilidad, especialmente durante la primera mitad del día, donde el riesgo de fenómenos adversos será más acusado.

Precipitaciones y actividad eléctrica desde la madrugada

La jornada ha comenzado bajo un escenario de cielos muy nubosos y la presencia de tormentas, situación que se prevé que persista al menos hasta las 12:00 horas. Según los datos técnicos, se esperan chubascos significativos durante la mañana, con registros que podrían alcanzar los 7 litros por metro cuadrado en torno a las 03:00 horas.

A partir del mediodía, aunque la posibilidad de tormentas tenderá a desaparecer de forma momentánea, la nubosidad se mantendrá sin cambios apreciables. El día concluirá con un escenario de cielos encapotados y la persistencia de lluvias, que tornarán a un carácter más débil en la segunda mitad de la jornada. No obstante, la administración meteorológica advierte de que la actividad eléctrica podría reaparecer de manera intermitente tanto en horario matutino como vespertino.

Estabilidad térmica y régimen de vientos

En lo referente a las temperaturas, no se esperan cambios sustanciales respecto a los valores registrados ayer. Los termómetros marcarán una máxima de 16 grados, mientras que las mínimas se situarán en el entorno de los 10 grados. Cabe destacar que la sensación térmica máxima podría elevarse hasta los 15 grados en los momentos centrales del día.

A pesar de la alerta naranja por vientos que motiva el aviso de la AEMET, en superficie se esperan brisas ligeras de dirección oeste, lo que indica que el riesgo principal se concentra en rachas de viento de mayor intensidad asociadas al fenómeno de nivel naranja. Ante esta situación, se recomienda precaución en los desplazamientos y evitar zonas con riesgo de desprendimientos o exposición directa al temporal.