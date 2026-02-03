El Ibex 35 consolida máximos históricos tras superar los 18.000 puntos, mientras los metales preciosos logran estabilizarse tras el nombramiento de Kevin Warsh en la Fed

Los mercados financieros internacionales respiran con alivio este martes. Las Bolsas europeas anticipan una apertura al alza, según reflejan los futuros del EuroStoxx 50, en una jornada marcada por la estabilización de los metales preciosos y el optimismo generado por los últimos anuncios en política comercial desde Washington. La publicación de indicadores económicos positivos en Estados Unidos y el anuncio de un acuerdo estratégico entre Donald Trump y Nueva Delhi han servido de catalizadores para el apetito por el riesgo.

El Ibex 35, en niveles nunca vistos

El selectivo español, el Ibex 35, afronta la sesión tras haber marcado un hito el día de ayer. Por primera vez en su historia, el índice cerró por encima de la cota psicológica de los 18.000 puntos, tras anotarse una subida del 1,31%. En lo que va de año, la Bolsa española acumula una revalorización del 4,66%, consolidándose como uno de los mercados con mejor desempeño en este arranque de 2026.

Impulso global: del Nikkei a Wall Street

El optimismo es compartido en el resto de plazas internacionales:

• Asia: El Nikkei de Japón se ha disparado casi un 4%. Los inversores descuentan una victoria aplastante del Partido Liberal Democrático de la primera ministra Sanae Takaichi en los comicios del fin de semana, lo que avalaría su agenda de flexibilización fiscal. En China, signo mixto: el Shanghái sumó un 0,4%, mientras que el Hang Seng cedió un 0,14%.

• Estados Unidos: Wall Street cerró la pasada madrugada en verde. El Dow Jones avanzó un 1,05%, el S&P 500 un 0,54% y el Nasdaq tecnológico un 0,56%.

• India: El índice Nifty 50 gana un 3% tras el anuncio de Trump de reducir los aranceles a productos indios del 50% al 18%, a cambio de que Nueva Delhi cese sus compras de petróleo ruso.

Estabilización del oro y la plata

Tras las drásticas caídas registradas en las sesiones previas, los metales preciosos recuperan terreno. El nombramiento de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal provocó una purga técnica del apalancamiento en el sistema. Hoy, el oro repunta un 3% hasta los 4.800 dólares la onza, mientras que la plata gana un 5% situándose en los 83,34 dólares. Los analistas de Natixis IM Solutions subrayan que estos movimientos responden más a factores técnicos que a un cambio en las perspectivas fundamentales.

Materias primas y geopolítica

El crudo Brent, de referencia en Europa, cotiza a la baja con un descenso del 0,5%, situándose en los 65,9 dólares el barril. La distensión en el conflicto con Irán, tras la aceptación de Teherán de retomar conversaciones nucleares con EE. UU., ha mitigado el temor a una intervención militar. Por su parte, la OPEP+ ha confirmado que mantendrá estable su oferta de petróleo durante el próximo mes, a pesar de las recientes tensiones geopolíticas.