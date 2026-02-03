El precio medio de la energía en el mercado mayorista se sitúa en los 32,74 euros/MWh, con un marcado contraste entre los tramos valle y los picos de la tarde

Este martes 3 de febrero de 2026, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista (pool) experimenta un ascenso significativo respecto a la jornada anterior, situándose en 32,74 euros por megavatio hora (MWh). Según los datos facilitados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), el coste de la energía se multiplica este martes, lo que obliga a los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC) a planificar su consumo con mayor precisión.

Las horas más baratas: ¿Cuándo encender el horno?

Para optimizar la factura, la clave reside en aprovechar los tramos valle que se producirán durante la tarde. El momento más económico del día tendrá lugar entre las 14:00 y las 15:00 horas, cuando el precio del MWh caerá hasta los 0,79 euros.

En general, el tramo comprendido entre las 11:00 y las 17:00 horas se presenta como el más favorable para poner en marcha los electrodomésticos de mayor consumo, como el horno, la lavadora o el lavavajillas, ya que el precio se mantendrá de forma sostenida por debajo de los 4 euros/MWh.

Los picos más caros: Precaución en la franja nocturna

Por el contrario, el mercado mayorista registrará sus cotas más altas en dos momentos clave del día. El primero será durante la mañana, alcanzando los 108,80 euros/MWh a las 08:00 horas. Sin embargo, el techo máximo se producirá a última hora de la tarde: a las 19:00 horas, el precio escalará hasta los 125,92 euros/MWh, por lo que se recomienda evitar el consumo intensivo en esta franja.

Precio de la luz por horas: martes 3 de febrero