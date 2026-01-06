La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una actualización urgente este 5 y 6 de enero de 2026 sobre la alerta sanitaria que afecta a varios productos de nutrición infantil de Nestlé. La multinacional suiza ha decidido ampliar la retirada preventiva de lotes debido a la posible presencia de la bacteria Bacillus cereus y su toxina, la cereulida.

Esta medida sigue a una primera retirada realizada en diciembre y ya afecta a un total de 36 lotes distribuidos en todo el territorio nacional.

¿Qué es el Bacillus cereus y por qué es peligroso?

El Bacillus cereus es una bacteria ubicua que puede sobrevivir en alimentos secos, como la leche en polvo, mediante la formación de esporas resistentes.

• La Toxina (Cereulida): El riesgo principal reside en la posible presencia de cereulida, una toxina termoestable (resistente al calor) producida por la bacteria.

• Síntomas en bebés: Su ingesta puede provocar una toxiinfección caracterizada por vómitos intensos (que aparecen entre 1 y 5 horas tras el consumo) y diarrea (entre 6 y 15 horas después).

Productos afectados (Lista actualizada)

Nestlé ha retirado lotes específicos de las siguientes marcas de leche de fórmula y suplementos:

• Alfamino: Latas de 400 g (incluida la versión Junior).

• NAN: Variantes AR, Total Confort (1 y 2), Optipro (1 y 2) y Supremepro (1 y 2) en formatos de lata y sobres.

• Nativa 1: Latas de 800 g.

• Nidina: Nidina 1 y Nidina Confort Digest (1 y 2) en latas de 800 g.

¿Cómo comprobar si mi bote de leche está afectado?

La compañía ha habilitado un buscador oficial de lotes en su página web donde los padres pueden introducir el número de lote (impreso en la base del envase) para verificar su seguridad.

1. Localice el lote: Mire el fondo de la lata o el reverso del sobre.

2. Use el buscador: Acceda a la web de Nestlé Bebé o de la AESAN.

3. Acción inmediata: Si el lote coincide con los afectados, no lo consuma. Puede devolverlo al punto de venta original para su reembolso o sustitución.