La periodista Sara Carbonero se recupera favorablemente tras haber sido sometida a una intervención quirúrgica de urgencia en un centro hospitalario de Lanzarote. Según ha confirmado la revista ¡HOLA! este martes 6 de enero de 2026, la operación ha resultado un éxito, aunque la comunicadora permanece por el momento bajo observación en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Cronología de un ingreso inesperado

Lo que comenzó como una escapada idílica para recibir el nuevo año se convirtió en un bache de salud el pasado viernes, 2 de enero. Tras varios días compartiendo imágenes de paz y «baños en el mar» en la isla, Sara comenzó a sentirse indispuesta.

• Viernes 2 de enero: Carbonero acude a urgencias tras sentir fuertes molestias. Los médicos, conocedores de su historial clínico, deciden su ingreso inmediato.

• Lunes 5 de enero: Se hace pública la noticia de su hospitalización, generando una gran ola de preocupación en redes sociales.

• Martes 6 de enero: Se confirma que la periodista ha pasado por quirófano y que la intervención ha sido satisfactoria.

Sus planes truncados: El cumpleaños de su hijo

El ingreso se produjo apenas 24 horas antes de que Sara tuviera previsto regresar a Madrid. Según fuentes cercanas, la periodista planeaba estar en la capital el pasado sábado, 3 de enero, para celebrar el 12º cumpleaños de su hijo Martín, una fecha muy señalada que finalmente ha tenido que pasar hospitalizada.

Apoyo incondicional: Su entorno se vuelca

Sara no está sola en este proceso. En la isla cuenta con el apoyo constante de su pareja, José Luis Cabrera, quien no se ha separado de ella, y de su íntima amiga, la también periodista Isabel Jiménez.

Por su parte, la revista Semana confirma que Iker Casillas, padre de sus hijos, está en contacto permanente con el entorno de la manchega y sigue muy de cerca su evolución desde la distancia.

Un mensaje de esperanza

Irónicamente, solo unas horas antes de sentirse mal, Sara publicaba un emotivo texto de bienvenida al 2026: «Desde hace unos años, mi deseo siempre es el mismo. Mucha salud y mucho amor para todos». Unas palabras que ahora cobran un significado especial mientras sus seguidores esperan noticias sobre su traslado a Madrid o su paso a planta.