La tarifa media cae hasta los 28,06 euros/MWh, ofreciendo un respiro necesario para la «cuesta de enero». Los consumidores podrán aprovechar precios mínimos históricos durante la madrugada y las primeras horas de la tarde.

Tras una racha de inestabilidad que llevó el mercado eléctrico por encima de la barrera de los 100 euros/MWh, el miércoles 28 de enero se presenta como una oportunidad de oro para el ahorro doméstico. Según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), el precio medio de la luz se sitúa hoy en 28,06 euros/MWh, una cifra muy beneficiosa que facilita el uso de calefacción y electrodomésticos de gran consumo sin disparar la factura.

Este descenso es especialmente relevante en plena ola de frío y bajo el impacto de la borrasca Joseph, que está impulsando la producción de energías renovables —especialmente la eólica—, abaratando así el coste final del mix energético.

Las horas más baratas: ¿cuándo poner la lavadora?

El desplome de los precios es absoluto durante la madrugada, pero también encontramos «ventanas de ahorro» muy cómodas durante el día:

• Madrugada mínima: De 03:00 a 04:00, el precio toca fondo con apenas 1,98 euros/MWh. Prácticamente toda la franja desde la medianoche hasta las 06:00 se mantiene por debajo de los 5 euros/MWh.

• Sobremesa de ahorro: Para quienes no puedan trasnochar, entre las 14:00 y las 16:00, el coste vuelve a bajar hasta los 3,78 euros/MWh. Es el momento ideal para usar el horno o la plancha.

Las horas más caras: cuidado con el pico de la noche

A pesar de la tónica general a la baja, el precio experimenta repuntes importantes coincidiendo con los picos de demanda. Es recomendable evitar el consumo intensivo en estos tramos:

• Pico de la mañana: De 09:00 a 10:00 (78,14 euros/MWh).

• Pico máximo del día: Se registrará entre las 20:00 y las 21:00, alcanzando los 86,28 euros/MWh.

Precio de la luz por horas, miércoles 28 de enero

De 00:00 a 01:00: 3,78 euros/MWh

De 01:00 a 02:00: 3,74 euros/MWh

De 02:00 a 03:00: 2,17 euros/MWh

De 03:00 a 04:00: 1,98 euros/MWh

De 04:00 a 05:00: 2,63 euros/MWh

De 05:00 a 06:00: 3,53 euros/MWh

De 06:00 a 07:00: 11,85 euros/MWh

De 07:00 a 08:00: 32,23 euros/MWh

De 08:00 a 09:00: 72,27 euros/MWh

De 09:00 a 10:00: 78,14 euros/MWh

De 10:00 a 11:00: 46,48 euros/MWh

De 11:00 a 12:00: 22,41 euros/MWh

De 12:00 a 13:00: 12,78 euros/MWh

De 13:00 a 14:00: 8,09 euros/MWh

De 14:00 a 15:00: 3,78 euros/MWh

De 15:00 a 16:00: 3,78 euros/MWh

De 16:00 a 17:00: 7,46 euros/MWh

De 17:00 a 18:00: 23,22 euros/MWh

De 18:00 a 19:00: 48,86 euros/MWh

De 19:00 a 20:00: 75,96 euros/MWh

De 20:00 a 21:00: 86,28 euros/MWh

De 21:00 a 22:00: 73,60 euros/MWh

De 22:00 a 23:00: 34,29 euros/MWh

De 23:00 a 24:00: 13,91 euros/MWh

Esta tregua en el mercado mayorista supone un alivio directo para los usuarios con tarifa regulada (PVPC) y sirve de referencia para el mercado libre. Con la borrasca Joseph todavía activa, se espera que la generación eólica siga manteniendo estos precios competitivos durante el resto de la semana.

