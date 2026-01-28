El temporal extremo que azota el Estrecho este miércoles 28 de enero obliga a extremar las precauciones. Con rachas de viento de hasta 90 km/h y olas de 5 metros, la Ciudad Autónoma recomienda no salir de casa.

La borrasca Joseph está golpeando con una virulencia inusual a Ceuta este miércoles, obligando a las autoridades a elevar al máximo la protección civil. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activada la alerta naranja por fenómenos costeros y vientos intensos de componente oeste, una situación de riesgo importante que se prolongará, al menos, hasta la medianoche.

El escenario meteorológico es crítico: se esperan vientos de fuerza 8 con rachas que podrían alcanzar los 90 km/h y una mar combinada con olas de hasta 5 metros de altura al norte de la ciudad. Ante este panorama, el Gobierno local ha sido tajante en sus recomendaciones: «Eviten salir de casa salvo que sea estrictamente imprescindible».

Suspensión de clases y servicios públicos

La Delegación del Gobierno y la Consejería de Educación han acordado la suspensión total de la actividad educativa para la jornada de hoy. Esta medida afecta a:

• Todos los centros escolares de educación infantil, primaria y secundaria.

• El Instituto de Idiomas y el Conservatorio Profesional de Música.

• Las Escuelas Infantiles y guarderías dependientes de la Ciudad.

Bloqueo en el Estrecho: puerto y helipuerto inoperativos

La movilidad exterior de Ceuta ha quedado prácticamente anulada. El puerto de Algeciras ha suspendido todas las operaciones marítimas debido al temporal, dejando canceladas las conexiones por ferry con Ceuta y Tánger Med. En Algeciras, más de 2.800 camiones permanecen atrapados a la espera de que amaine el temporal. Asimismo, el servicio de helipuerto también se ha visto obligado a suspender sus vuelos por la peligrosidad de las rachas de viento.

Recomendaciones de autoprotección

Los servicios de emergencia, que ya han realizado decenas de intervenciones por caídas de ramas y mobiliario urbano, piden a la ciudadanía:

1. Cerrar y asegurar puertas, ventanas y toldos.

2. Retirar macetas u objetos que puedan caer a la vía pública.

3. Evitar los paseos marítimos y zonas cercanas a escolleras, donde el golpe de mar puede ser fatal.

4. No circular en moto o bicicleta, ya que la vulnerabilidad ante el viento es extrema.

Se espera que la intensidad de la borrasca comience a remitir ligeramente mañana jueves, cuando el nivel de alerta baje a amarillo, aunque las lluvias persistirán durante el resto de la semana.