Vox Ceuta ha compartido en sus redes sociales una publicación de @vox_es en la que se anuncia que Santiago Abascal, líder del partido, será entrevistado en el programa Espejo Público.

La entrevista está programada para el jueves 12 de noviembre a las 10:00 horas.

Publicación original de @vox_es: ver en redes sociales.