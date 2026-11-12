La Asociación Renace Ceuta hace un llamamiento a los medios de comunicación para que el jueves 12 de noviembre se dé máxima visibilidad a tres iniciativas ciudadanas que tendrán lugar en la Plaza de los Reyes, frente a la Delegación del Gobierno.

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Desde hace semanas, la asociación ha convocado a los ciudadanos cada jueves para expresar su preocupación por la situación migratoria y fronteriza en la ciudad, reclamando respuestas y medidas eficaces a las administraciones competentes. Sin embargo, la asistencia a estas concentraciones ha ido disminuyendo, lo que motivo la preocupación de los organizadores.

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Las actividades programadas para este jueves son las siguientes: de 9:30 a 21:30 horas, se llevará a cabo la convocatoria «Decoremos la Plaza de los Reyes como nos dejaron nuestra playa», que invita a los participantes a acudir con flotadores para protestar por el estado de las playas de Ceuta. A las 20:00 horas, habrá una concentración de apoyo a la Policía Nacional y Guardia Civil para reclamar una jubilación digna. Finalmente, a las 20:30 horas, tendrá lugar la concentración semanal de la Asociación Renace Ceuta para seguir reivindicando medidas ante la situación migratoria.

La asociación ha realizado un llamado especial a los medios para que informen sobre estas convocatorias, reiterando la importancia de que los ciudadanos conozcan tales iniciativas y puedan decidir si desean participar. Se han ofrecido a facilitar entrevistas y declaraciones a los medios interesados.

Por último, la Asociación Renace Ceuta subraya que sus concentraciones son pacíficas y abiertas a todos los ciudadanos, destacando la necesidad de que la ciudadanía se comprometa y participe activamente en la búsqueda de soluciones a los problemas que afectan a Ceuta.