Ceuta Ya! ha compartido un mensaje de Julio Basurco Díaz en el que denuncia que la consejera de Hacienda realizó una acusación islamófoba contra Mohamed Mustafa Ahmed durante el Pleno.

Basurco Díaz considera que la acusación repetía la misma islamofobia dirigida a Abdelah Abdelah Mustafa y que resultó ser una evidente mentira.

Publicación original de Julio Basurco Díaz: ver en redes sociales.