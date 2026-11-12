MDyC Ceuta ha expresado su descontento con el uso de flotadores y chanclas para reclamar una vuelta a la normalidad, argumentando que tal representación evoca una tragedia en el mar que dejó más de 100 fallecidos.

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La formación recuerda la visita de los Reyes a Ceuta para apoyar a la comunidad y resaltar la importancia de la imagen que transmite la ciudad al mundo. La visita incluyó un emotivo homenaje en el cementerio de Sidi Embarek, que conmovió a los ceutíes.

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