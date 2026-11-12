Vox Ceuta ha compartido declaraciones de Santi Abascal en las que el líder político afirma que, si Marruecos no desea a sus nacionales, «nosotros tampoco».

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Abascal manifiesta que los españoles están cansados de la inseguridad, las listas de espera y la falta de acceso a la vivienda. Critica que el discurso público permita la entrada libre al país, perjudicando a los ciudadanos.

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