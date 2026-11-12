Vox Ceuta ha compartido un mensaje de Santiago Abascal en el que este explica su postura respecto a una polémica con Jordi Wild. Abascal afirma que no tienen nada en contra de Wild, pero VOX ha decidido no ceder más los derechos exclusivos de sus intervenciones a ninguna entidad pública o privada.

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El mensaje señala que quisieron grabar la entrevista con Wild ellos mismos, algo que consideraron una ofensa al trabajo del entrevistador. El líder de VOX respeta esta opinión, pero insiste en que no quieren arriesgarse a que su discurso sea editado. En la nota comunitaria del video, se indica que Wild ofreció grabar con su equipo tras un contrato para emitir la entrevista íntegra, rechazando ceder derechos exclusivos.

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