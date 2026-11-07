Se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos para 5 plazas de Conductor/a-Perceptor/a por promoción interna.

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La empresa Aparcamientos Municipales y Gestión Vial de Ceuta, S.A. (AMGEVICESA) ha publicado la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en la convocatoria para cubrir cinco plazas de Conductor/a-Perceptor/a. Esta convocatoria se realiza mediante el sistema de concurso-oposición por promoción interna, en el marco de la Oferta Pública de Empleo de 2025.

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La lista provisional incluye a un total de 17 aspirantes admitidos y 3 excluidos. Los aspirantes excluidos tienen un plazo de diez días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación de la resolución, para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión o su no inclusión expresa. Las causas de exclusión pueden ser por solicitud incompleta, titulación no acreditada, certificado de la DGT con menos de 12 puntos, entre otras.

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Las alegaciones deben presentarse a través del correo electrónico ope2025@amgevicesa.es, utilizando el formulario de alegaciones disponible en la página web de AMGEVICESA. Este proceso es crucial para aquellos aspirantes que deseen corregir errores en la consignación de sus datos personales o justificar su derecho a ser admitidos.

El anuncio se ha publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) nº 52 del 07/11/2026.