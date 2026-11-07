Antena 3 Noticias 1 fue lo más visto de la televisión ayer, viernes 6 de noviembre, con el 24,4 % de cuota de pantalla y 2.105.000 espectadores de media. Se emitió en Antena 3 a las 14:58.

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Los programas más vistos del prime time

First Dates (Telecinco): 9,5 % de cuota y 1.044.000 espectadores Horizonte (Cuatro): 9,4 % de cuota y 1.034.000 espectadores Cuanta Guerra (El Güelito Salvador y la Utopia Que No Pudo Ser) (La 1): 9 % de cuota y 986.000 espectadores La Voz: a Punto de Empezar (Antena 3): 8,9 % de cuota y 981.000 espectadores ¡De Viernes! (Telecinco): 13,9 % de cuota y 873.000 espectadores La Voz: Batallas (Antena 3): 10,6 % de cuota y 819.000 espectadores El Patronato.Histericas,Desviadas,Descarriadas (La 1): 9,7 % de cuota y 713.000 espectadores El Blockbuster (Flores para un Asesino) (Cuatro): 7,3 % de cuota y 550.000 espectadores Cifras y Letras (La 2): 4,4 % de cuota y 487.000 espectadores laSexta Columna (Arde Europa: la Revuelta Contra los Ricos) (laSexta): 4,2 % de cuota y 461.000 espectadores

Ranking de cadenas del viernes

Antena 3 fue la cadena más vista del día, con el 13,1 % de cuota de pantalla.

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Antena 3: 13,1 % La 1: 11,9 % Temáticas de pago: 11,3 % Telecinco: 9,4 % Autonómicas (FORTA): 8,5 % Cuatro: 6,9 % laSexta: 5,1 % La 2: 3 %

Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).

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