Antena 3 Noticias 1 fue lo más visto de la televisión ayer, viernes 6 de noviembre, con el 24,4 % de cuota de pantalla y 2.105.000 espectadores de media. Se emitió en Antena 3 a las 14:58.
Lee tambien: Un día como hoy en Ceuta, 7 de noviembre de 1859
Los programas más vistos del prime time
- First Dates (Telecinco): 9,5 % de cuota y 1.044.000 espectadores
- Horizonte (Cuatro): 9,4 % de cuota y 1.034.000 espectadores
- Cuanta Guerra (El Güelito Salvador y la Utopia Que No Pudo Ser) (La 1): 9 % de cuota y 986.000 espectadores
- La Voz: a Punto de Empezar (Antena 3): 8,9 % de cuota y 981.000 espectadores
- ¡De Viernes! (Telecinco): 13,9 % de cuota y 873.000 espectadores
- La Voz: Batallas (Antena 3): 10,6 % de cuota y 819.000 espectadores
- El Patronato.Histericas,Desviadas,Descarriadas (La 1): 9,7 % de cuota y 713.000 espectadores
- El Blockbuster (Flores para un Asesino) (Cuatro): 7,3 % de cuota y 550.000 espectadores
- Cifras y Letras (La 2): 4,4 % de cuota y 487.000 espectadores
- laSexta Columna (Arde Europa: la Revuelta Contra los Ricos) (laSexta): 4,2 % de cuota y 461.000 espectadores
Ranking de cadenas del viernes
Antena 3 fue la cadena más vista del día, con el 13,1 % de cuota de pantalla.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
- Antena 3: 13,1 %
- La 1: 11,9 %
- Temáticas de pago: 11,3 %
- Telecinco: 9,4 %
- Autonómicas (FORTA): 8,5 %
- Cuatro: 6,9 %
- laSexta: 5,1 %
- La 2: 3 %
Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).
Lee tambien: Programación TV hoy, sábado 7 de noviembre: qué ver esta noche
Te puede interesar
- Más de 20.000 organizaciones respaldan la huelga por la vivienda del 11N
- Pedro Almodóvar sugiere a David Broncano preguntas para la entrevista a Santiago Abascal y propone acudir como público a ‘La Revuelta’
- Lo último: VOX Ceuta presenta sus candidatos para el 29N
- Más noticias de Sociedad
- audiencias tv