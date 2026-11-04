El Ejecutivo local contempla en la nueva memoria presupuestaria una partida específica para consolidar la presencia institucional de la ciudad autónoma en Bruselas y defender sus intereses ante las instituciones comunitarias.

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CEUTA.— La Consejería de Hacienda y Transición Económica ha incluido en los presupuestos una partida de 200.000 euros destinada a la creación y puesta en marcha de una oficina permanente de Ceuta en la Unión Europea.

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Esta iniciativa busca dotar a la ciudad autónoma de un canal de interlocución directo y estable en el corazón de la UE, reforzando la capacidad de gestión y el peso político de la administración local ante los organismos europeos. Con este movimiento, el Gobierno autonómico pretende canalizar de manera más eficiente las demandas socioeconómicas y las peculiaridades fronterizas de la región en el marco comunitario.

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