Lee tambien: Juan Vivas se reúne con la alcaldesa de Jerez en encuentro institucional
El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha realizado una visita al Ayuntamiento de Cádiz, donde fue recibido por el alcalde Bruno García.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
Durante su encuentro, Vivas tuvo la oportunidad de saludar a los concejales y al equipo de gobierno de Cádiz, y además firmó en el Libro de Honor del Ayuntamiento.
Lee tambien: Juan Vivas representará a Ceuta en el Comité Europeo de las Regiones tras la validación de la UE
El presidente Vivas agradeció el firme apoyo del Ayuntamiento y del pueblo gaditano hacia Ceuta, y expresó la solidaridad recíproca de la ciudad de Ceuta hacia Cádiz.
📣 Buzón de denuncia ciudadana
¿Algo no funciona en tu barrio? Cuéntanoslo en denuncias@elperiodicodeceuta.com o por mensaje privado en Facebook. Adjunta fotos o vídeos: con imágenes la publicamos antes. Revisamos cada caso y publicamos los de interés público.Cómo enviar tu denuncia →