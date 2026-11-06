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El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha realizado una visita al Ayuntamiento de Cádiz, donde fue recibido por el alcalde Bruno García.

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Durante su encuentro, Vivas tuvo la oportunidad de saludar a los concejales y al equipo de gobierno de Cádiz, y además firmó en el Libro de Honor del Ayuntamiento.

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El presidente Vivas agradeció el firme apoyo del Ayuntamiento y del pueblo gaditano hacia Ceuta, y expresó la solidaridad recíproca de la ciudad de Ceuta hacia Cádiz.