La Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta lanza una licitación para el mantenimiento de sus instalaciones por un valor de 446.180,31 euros.

Lee tambien: Licitación de 148.000 € para seguridad en centros de Ceuta

La Gerencia de Atención Sanitaria del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta ha anunciado una licitación para el servicio de mantenimiento de los edificios, sus instalaciones, sistemas y equipos dependientes de la Gerencia de Atención Primaria de Ceuta. El valor estimado del contrato es de 446.180,31 euros.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Duración del contrato

El contrato tendrá una duración de dos años, durante los cuales la empresa adjudicataria deberá encargarse del mantenimiento integral de las instalaciones.

Lee tambien: Los médicos andaluces se desplazan a Ceuta para exigir una migración «ordenada» ante el colapso del sistema sanitario

Condiciones de participación

Capacidad de obrar.

No prohibición para contratar.

No estar incurso en incompatibilidades.

Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social y tributarias.

Inscripción en los registros de empresas mantenedoras autorizadas de instalaciones eléctricas de baja tensión y de instalaciones interiores de agua.

Plazo para la recepción de ofertas

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 23:59 horas del 26 de noviembre de 2026. La apertura de las ofertas se realizará en el Hospital Universitario de Ceuta en diferentes fechas según el tipo de documentación.

Criterios de adjudicación

Oferta económica (50%).

Otros criterios automáticos (30%).

Criterios evaluables en función de juicios de valor (20%).

La disposición se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 6 de noviembre de 2026 (referencia BOE-B-2026-36270).