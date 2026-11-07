Ceuta deberá registrar información continua sobre ayudas y viviendas en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

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El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha establecido, mediante la Orden VAU/1167/2026, los mecanismos de seguimiento, control y evaluación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Esta normativa afecta directamente a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que deberán registrar de forma continua información sobre la gestión y el cumplimiento de los objetivos del plan.

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A quién afecta

La orden afecta a las comunidades autónomas y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que están obligadas a utilizar una herramienta informática habilitada para el seguimiento del plan. Esta herramienta permitirá registrar datos sobre el número de solicitudes recibidas, beneficiarios, actuaciones financiadas y otros indicadores económicos.

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Desde cuándo

La orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que implica que las ciudades autónomas deberán comenzar a cumplir con estas obligaciones de inmediato.

Además, se ha previsto un régimen transitorio hasta el 1 de junio de 2027, durante el cual se podrán utilizar herramientas alternativas si la integración tecnológica no está plenamente operativa.

La disposición se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 6 de noviembre de 2026 (referencia BOE-A-2026-23270).