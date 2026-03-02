Tras unos días de relativa calma, España se prepara para un giro meteorológico radical. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirma que el buen tiempo tiene los días contados, dando paso a una etapa marcada por la inestabilidad, la nubosidad creciente y la llegada de chubascos tormentosos en gran parte del territorio nacional.

El inicio de marzo trae consigo un cambio de ciclo meteorológico que pondrá a prueba la estabilidad de la que hemos disfrutado recientemente. Según los modelos de la AEMET, la formación de una baja fría aislada entre las Islas Canarias y el suroeste peninsular será la protagonista de las próximas jornadas, marcando una clara tendencia hacia un tiempo más revuelto y dinámico.

Previsión meteorológica: Del sol a la inestabilidad

Aunque las primeras horas del día comenzarán con cielos predominantemente despejados en gran parte del país, la situación cambiará drásticamente durante la segunda mitad de la jornada.

• Nubosidad y precipitaciones: A medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento. Se esperan precipitaciones en forma de chubascos, ocasionalmente acompañados de tormenta, que afectarán principalmente al tercio occidental peninsular. Estas lluvias podrían ser localmente fuertes.

• Zonas afectadas: Además del oeste, la inestabilidad se extenderá a la fachada oriental, el entorno del Sistema Central, las regiones de la meseta Sur y la zona del Estrecho.

• Calima: La presencia de polvo en suspensión afectará a la mitad sureste de la Península y a las Islas Baleares, limitando la visibilidad y afectando a la calidad del aire.

• Islas Canarias: Se prevé una jornada de cielos nubosos o con intervalos, con la llegada de la cola de un frente que dejará precipitaciones, especialmente durante la segunda mitad del día.

Temperaturas y vientos: Un escenario desigual

El comportamiento térmico será dispar dependiendo de la zona geográfica. Mientras que las temperaturas máximas descenderán en el extremo occidental, se prevén ascensos en el litoral cantábrico, Canarias y Melilla. Por el contrario, las mínimas tienden a subir en la mitad norte, con ascensos notables en el Cantábrico. Las heladas quedarán restringidas a zonas de montaña, específicamente en la Ibérica y el Pirineo.

El viento será otro factor determinante, con rachas moderadas a fuertes que pondrán en alerta varias zonas:

• Fuerza del viento: Se esperan rachas muy fuertes en el Estrecho, Alborán, litorales de Galicia y el sureste peninsular. Asimismo, el viento de componente norte ganará intensidad en Canarias, mientras que el componente sur soplará con fuerza en puntos del área cantábrica.

Recomendaciones ante la inestabilidad

Ante esta previsión de chubascos localmente fuertes y rachas de viento intensas, la AEMET mantiene activadas las alertas por riesgo en las zonas mencionadas. Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar desplazamientos innecesarios en caso de tormentas fuertes y extremar la precaución ante la posible formación de bancos de niebla matinales.