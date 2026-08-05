Carlos Alcaraz no disputará el Masters 1000 de Cincinnati, previsto del 13 al 23 de agosto. El tenista español y su equipo han decidido actuar con prudencia y aplazar su regreso a la competición mientras continúa recuperándose de la lesión en la muñeca derecha que arrastra desde mediados de abril.

Aunque el murciano ha incrementado la intensidad de sus entrenamientos durante los últimos días y ya golpea la pelota con relativa normalidad, todavía no considera que haya alcanzado el nivel físico necesario para competir con garantías.

El torneo confirmó la ausencia del jugador, cuya intención inicial era reaparecer en Cincinnati antes de afrontar el tramo final de la temporada.

Alcaraz prioriza la recuperación de su muñeca

El tenista de El Palmar se lesionó el pasado 14 de abril durante su partido de primera ronda del Trofeo Conde de Godó frente al finlandés Otto Virtanen.

Desde entonces, no ha vuelto a disputar un encuentro oficial. El problema físico le obligó a perderse Roland Garros y posteriormente Wimbledon, dos de las principales citas del calendario.

Alcaraz comenzó a trabajar de manera suave en junio y ha ido aumentando progresivamente la carga de sus sesiones. Las imágenes recientes de sus entrenamientos en el Club de Campo de El Palmar y en el Club Arena de Alicante mostraban una evolución positiva.

Sin embargo, el jugador y su entorno prefieren evitar riesgos debido a la sensibilidad de la articulación afectada y a las posibles consecuencias de acelerar su regreso.

El US Open, próximo objetivo

Tras descartar Cincinnati, la gran incógnita es si Alcaraz podrá llegar a tiempo al US Open, último torneo de Grand Slam de la temporada, que se celebrará entre el 30 de agosto y el 13 de septiembre.

El español continuará centrado exclusivamente en su preparación y no regresará a las pistas hasta alcanzar el tono físico y competitivo adecuado.

La decisión sigue la línea de cautela mantenida por Alcaraz y su equipo durante otros procesos de recuperación. El objetivo es evitar una recaída que pueda prolongar todavía más su ausencia.

Cincinnati desea una pronta recuperación

El director del torneo, Bob Moran, trasladó su apoyo al tenista después de confirmarse la baja.

“Sabemos que Carlos está haciendo todo lo posible para volver a competir en torneos lo antes posible”, afirmó.

Moran también expresó su deseo de que el español se recupere pronto y pueda regresar al campeonato en futuras ediciones.

Perderá los 1.000 puntos del año pasado

La ausencia en Cincinnati tendrá consecuencias importantes para la clasificación de Alcaraz.

El español, segundo del ranking por detrás del italiano Jannik Sinner, no podrá defender los 1.000 puntos logrados en la edición anterior, cuando se proclamó campeón después de que Sinner se retirara durante el desenlace del torneo por una indisposición.

Por ahora, los aficionados tendrán que seguir esperando para ver nuevamente a Alcaraz en competición. Su evolución es favorable, pero la prioridad continúa siendo recuperar completamente la muñeca antes de afrontar nuevos compromisos.