El exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ha decidido no presentarse este martes a la citación judicial en la que se le iba a comunicar la apertura de juicio oral por presuntas agresiones sexuales contra la actriz Elisa Mouliaá. La decisión se produce «a la espera de que se resuelva el devenir procesal de la causa», tras la confusa situación generada por un escrito de renuncia presentado por la denunciante que finalmente no ha sido formalizado.

El juez Adolfo Carretero había citado a Errejón la semana pasada para este trámite, que previamente había sido suspendido por la falta del escrito de calificaciones de la Fiscalía. Este documento finalmente solicitó la absolución del exdiputado, al no considerar que existan indicios de delito.

La renuncia y el cambio de parecer de Mouliaá

El pasado miércoles, Elisa Mouliaá anunció que renunciaba a la acusación por motivos de salud y personales, sin retractarse de los hechos denunciados en 2024. Sin embargo, el lunes su abogado informó que la actriz había decidido mantener la acusación, argumentando que la petición de absolución de la Fiscalía «no puede quedar impune».

Por este motivo, Mouliaá no validará finalmente el escrito de renuncia presentado al Decanato, que carecía de la firma de su letrado, por lo que el proceso judicial continuará su curso. La Audiencia Provincial de Madrid, que estaba deliberando sobre el recurso de Errejón contra su procesamiento, ha dejado en suspenso cualquier decisión hasta recibir confirmación sobre la renuncia efectiva de la denunciante.

Defensa de Errejón

Ante esta situación, la defensa de Errejón ha comunicado que no acudirá al trámite judicial, «mientras no se aclare esta situación procesal», citando «motivos de economía procesal y seguridad jurídica».

Por su parte, Elisa Mouliaá sí acudirá este martes a los juzgados de Plaza de Castilla para explicar a la prensa las últimas decisiones que ha tomado sobre el procedimiento.