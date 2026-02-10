El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha aprovechado un desayuno informativo en Madrid, organizado por La Razón, para reivindicar la gestión de su mandato y criticar la capacidad de Vox para asumir responsabilidades de Gobierno.

En el encuentro, Mañueco, quien fue el primer presidente autonómico en incorporar a Vox a un ejecutivo regional en 2022, destacó que «tuitear lo hace cualquiera, pero lo difícil es entrar en el Gobierno y gestionar con eficacia». En referencia a la formación de Santiago Abascal, subrayó que «ellos tuvieron responsabilidades reales, sus políticas fueron un fracaso, a veces sonoro, y cuando vinieron mal dadas, con los agricultores y ganaderos, salieron corriendo».

Mañueco, que encara ya la precampaña de las elecciones del 15 de mayo en Castilla y León, aseguró que su intención es gobernar en solitario, aunque se mostró dispuesto a «sentarse con Vox para hacer un proyecto» si fuera necesario. El presidente popular insistió en dejar atrás el «ruido» que alimenta la «polarización», en referencia tanto al PSOE como a la formación ultraderechista.

El barón del PP defendió que su estrategia de campaña se centrará en Castilla y León con «menos ruido y más nueces, menos bronca y más resultado», y contará con la presencia de líderes nacionales como Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y Alfonso Rueda.