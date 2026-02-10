El diputado de Compromís y adjunto de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha manifestado su interés en formar parte de la nueva coalición de izquierdas que se presentará el próximo 21 de febrero en Madrid, integrada por Más Madrid, Izquierda Unida, Comunes y Movimiento Sumar como base.

Ibáñez ha asegurado que este proyecto es compatible con la propuesta del portavoz de ERC en la Cámara baja, Gabriel Rufián, para conformar una alianza plurinacional. «No sé si las dos propuestas son divergentes o muy similares. Pediría prudencia. Quizás estamos hablando todos de los mismos y le ponemos nombre diferente. Es el momento de más cabeza y menos pureza», afirmó, usando una expresión idéntica a la empleada por Rufián en redes sociales.

El diputado valenciano destacó la necesidad de consolidar opciones políticas en el territorio, apelando a la generosidad frente a la homogeneidad. «Soy partidario de que en el caso de las tres circunscripciones valencianas haya solamente tres ideas y cuatro papeletas (…) Compromís ha hecho alianzas siempre y queremos ser partícipes de esa nueva confluencia… Pero lo importante no es solo cómo nos organicemos, sino de qué hablamos», añadió.

Aunque evitó referirse a posibles liderazgos, Ibáñez subrayó que la nueva coalición «debe contar con Podemos», dejando claro que la participación de la formación morada es esencial para el proyecto.