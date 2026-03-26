Belén Esteban, Alejandro Vergara y Benita se mantienen en el concurso de TVE después de que Paco Roncero anunciase una decisión excepcional durante el veredicto final.

La séptima entrega de ‘Top Chef’ en Televisión Española ha concluido con un desenlace que ha roto todos los esquemas previstos en la dinámica del programa. En una noche marcada por la exigencia de la repostería y la presión del cronómetro, el jurado compuesto por Paco Roncero, Eva Arguiñano y Osvaldo Gross optó por una medida extraordinaria: no ejecutar ninguna expulsión. La determinación del tribunal permitió que Belén Esteban, Alejandro Vergara y Benita conservaran su plaza en el formato, provocando una celebración unánime en el plató.

Una prueba de fuego bajo la presión del turrón y el azar

La fase decisiva de la noche situó a los tres concursantes ante un reto técnico de alta complejidad: la elaboración de cinco barquillos rellenos de turrón de almendra, los cuales debían ser presentados en una estructura de pirámide. El tiempo se convirtió en el factor determinante de una prueba donde la pericia manual y el templado de los ingredientes resultaban fundamentales para el éxito del postre.

La tensión del cocinado se vio incrementada por la intervención de una ruleta de ventajas y castigos que alteró el ritmo de los delantales rojos. Alejandro Vergara fue penalizado con una congelación de un minuto, viéndose obligado a detener su actividad por completo. Por su parte, Benita contó con la asistencia gestual de Paco Roncero, aunque bajo la restricción impuesta por Belén Esteban, quien decidió que su compañera debía cocinar empleando una sola mano durante un minuto de la prueba.

El reconocimiento a Roi Méndez y el veredicto de los jueces

Antes de proceder a la resolución de la eliminación, el jurado quiso destacar la evolución técnica dentro de las cocinas. Eva Arguiñano otorgó un reconocimiento especial a Roi Méndez, quien fue proclamado como el «pastelero top de la semana» debido a su crecimiento exponencial a lo largo de la edición.

Tras una cata en la que los jueces admitieron el alto nivel de los tres aspirantes y advirtieron de lo reñido que resultaría el veredicto, Osvaldo Gross anunció la salvación de Alejandro Vergara. La incertidumbre se trasladó entonces al duelo final entre Belén Esteban y Benita. Fue Paco Roncero el encargado de comunicar la resolución definitiva con una frase que transformó la tensión en euforia: «La pastelera que abandona Top Chef para siempre es… ninguna de las dos».

Celebración en el plató y continuidad del grupo

La noticia de que no habría expulsión fue recibida con sorpresa y júbilo por parte de todos los presentes. «¡Ole, ninguna!», exclamó Belén Esteban mientras se fundía en abrazos con sus compañeros. El resto de los concursantes se sumó a la celebración con gritos de «¡Qué bien!», cerrando una jornada atípica que mantiene el plantel de aspirantes intacto para la próxima semana. Esta decisión inédita del jurado subraya el nivel de exigencia y la calidad de las elaboraciones presentadas en esta séptima gala, permitiendo que la competición prosiga sin bajas en su camino hacia la final.