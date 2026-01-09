Tras un nuevo tropiezo fuera de casa ante el Bayern de Múnich, el Baskonia regresa hoy viernes, 9 de enero de 2026, al calor del Buesa Arena. Los vitorianos, que mantienen una fortaleza envidiable en su feudo, reciben al Asvel Villeurbanne en la jornada 21 de la Euroliga, un duelo vital para reengancharse a la lucha por los puestos de play-in.

Detalles del partido: Baskonia vs. Asvel Villeurbanne

El conjunto de Pablo Laso llega con la urgencia de romper la mala racha de derrotas a domicilio, pero con la confianza de jugar ante su afición, donde han ganado seis de sus últimos siete encuentros europeos.

• Fecha: Viernes, 9 de enero de 2026.

• Hora: 20:30 horas (horario peninsular de España).

• Estadio: Buesa Arena, Vitoria.

• Competición: Euroliga 2025-26, Jornada 21.

Dónde ver el partido hoy en España

Para seguir las evoluciones del conjunto baskonista y ver si consiguen imponerse al colista de la competición, estas son las opciones de transmisión:

• Televisión: El encuentro se retransmite en directo a través de Movistar Plus+ en el canal M+ Deportes 2 (dial 64).

• Online / Streaming: El partido está disponible a través de la aplicación de Movistar Plus+ para dispositivos móviles, tablets y Smart TV. Al igual que el resto de la Euroliga, este contenido está accesible para los abonados al paquete Deportes de la plataforma.

El análisis: Las bajas marcan el duelo

El Baskonia encara el choque con serias dudas en su línea exterior. Markus Howard, el gran referente anotador, se lesionó en el calentamiento en Múnich y su participación es una incógnita. Tampoco está clara la presencia de Luwawu-Cabarrot, afectado por un proceso febril.

Por su parte, el Asvel llega debilitado tras la salida de su leyenda Nando de Colo, quien recientemente fichó por el Fenerbahçe, dejando a Thomas Heurtel como la principal amenaza en el regreso del base francés a Vitoria.