El Palau Blaugrana se viste de gala este viernes, 9 de enero de 2026, para recibir un duelo con tintes de nostalgia y máxima exigencia competitiva. El FC Barcelona, ahora dirigido por Xavi Pascual tras su regreso al banquillo azulgrana, se enfrenta al Partizán de Belgrado en la jornada 21 de la fase regular de la Euroliga.

El morbo está servido, ya que en el banquillo serbio se sienta Joan Peñarroya, quien fuera el técnico del Barça hasta hace apenas unos meses.

Detalles del partido: Barcelona vs. Partizán

El Barça llega a este encuentro en una dinámica positiva, ocupando los puestos de cabeza con un balance de 13 victorias y 7 derrotas, tras imponerse recientemente al Maccabi Tel Aviv. Por su parte, el Partizán llega necesitado de victorias para salir de la zona baja de la tabla.

• Fecha: Viernes, 9 de enero de 2026.

• Hora: 20:30 horas (horario peninsular de España).

• Estadio: Palau Blaugrana, Barcelona.

• Competición: Euroliga 2025-26, Jornada 21.

Dónde ver el partido hoy en España

Para no perderse ni un segundo del regreso de Peñarroya al Palau y el duelo de estrellas entre Tornike Shengelia y la escuadra de Belgrado, estas son las opciones:

• Televisión: El partido se emite en directo y en exclusiva a través de Movistar Plus+ en su canal principal Movistar Plus+ (dial 7) y también en M+ Deportes (dial 63).

• Online / Streaming: Se puede seguir a través de la aplicación de Movistar Plus+ en cualquier dispositivo compatible. La plataforma ofrece el encuentro dentro de su suscripción básica de streaming, accesible para usuarios de cualquier operadora por 9,99 € al mes.

Claves del encuentro

1. El factor Xavi Pascual: Desde su llegada, el Barça ha recuperado solidez defensiva y un juego coral que les ha permitido escalar posiciones en Europa.

2. Duelo de banquillos: El conocimiento que Peñarroya tiene de la plantilla azulgrana será el principal arma táctica del Partizán para intentar dar la sorpresa en Barcelona.

3. Estado de forma: Shengelia llega como el gran referente tras anotar 22 puntos en el último choque europeo, siendo la pieza clave a frenar por la defensa serbia.