El AD Ceuta ha puesto en marcha la operación Nikolai Obolskii con el objetivo de reforzar su ataque en el mercado de invierno. El delantero ruso, actualmente en las filas del Córdoba CF, se ha convertido en el principal objetivo de la dirección deportiva caballa para apuntalar la delantera de cara a la segunda mitad de la temporada.

La información, adelantada por Canal Sur Córdoba y confirmada posteriormente, apunta a que las negociaciones se están acelerando y el acuerdo podría cerrarse en los próximos días. De concretarse, Obolskii sería el tercer refuerzo invernal del Ceuta, tras las llegadas de Domènech, procedente del Mallorca, y Campaña, que se encontraba sin equipo.

El atacante ruso es un futbolista bien conocido por José Juan Romero, quien ya sufrió su potencial hace tres temporadas en Primera Federación cuando Obolskii militaba en el Ibiza, donde fue una de las grandes revelaciones del campeonato. Su rendimiento le valió el salto al Córdoba tras el ascenso del conjunto blanquiverde a Segunda División.

Sin embargo, su situación en el equipo andaluz no ha sido la esperada. A las órdenes de Iván Ania, Obolskii ha tenido un papel muy secundario, siendo la tercera opción en la rotación ofensiva por detrás de Adrián Fuentes y Sergi Guardiola. En lo que va de curso, apenas suma 36 minutos repartidos en cinco encuentros ligueros, además de una titularidad en Copa del Rey ante el Cieza.

Esta falta de protagonismo ha despertado el interés de varios clubes de la zona alta de Primera Federación e incluso de equipos de la Primera División rusa. No obstante, el delantero prioriza seguir compitiendo en el fútbol profesional español, donde ya ha acumulado experiencia en clubes como Barakaldo, Cultural Leonesa o el propio Ibiza.

Para que la operación llegue a buen puerto, aún deben resolverse varios condicionantes. El Córdoba debe autorizar la salida de un jugador que finaliza contrato el próximo 30 de junio, aunque el club blanquiverde buscaría una compensación económica al tratarse de un rival directo. Además, la entidad cordobesista necesitaría encontrar un recambio en ataque, pese a haber incorporado recientemente a Diego Percan.

Por su parte, el Ceuta dispone todavía de una ficha profesional libre, aunque trabaja paralelamente en posibles salidas. Ya se ha confirmado la marcha de Obeng al Albacete y el Hércules ha anunciado la incorporación de Andy Escudero. También está en el aire el futuro de Manu Vallejo, que podría abandonar el club tras perder peso en los planes del técnico.

Si finalmente se produce su salida, el Ceuta acudiría al mercado en busca de un centrocampista que cubra la baja de Rubén Díez, actualmente lesionado. Mientras tanto, Obolskii se perfila como el fichaje más cercano y el nombre propio del mercado invernal en el Alfonso Murube.