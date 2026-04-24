El conjunto de Álvaro Arbeloa visita este viernes, 24 de abril, el Estadio de La Cartuja con la obligación de ganar para no descolgarse de la pelea por el título ante un Betis que busca aprovechar las dudas blancas.

La trigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports arranca este viernes con un duelo de alto voltaje en la capital hispalense. El Real Betis y el Real Madrid se citan en el Estadio de La Cartuja a las 21:00 horas, en un encuentro marcado por la urgencia de los visitantes y el ambiente festivo de una Sevilla que encara el tramo final de su mes de celebraciones.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa llega a esta cita sumido en un mar de dudas. A pesar de la reciente victoria ante el Alavés, el juego del equipo no ha convencido a una afición que despidió a los suyos con pitos en el Santiago Bernabéu. Con la distancia respecto al liderato del Barcelona situada provisionalmente en seis puntos, el Real Madrid no tiene margen de error si quiere mantener vivas sus opciones ligueras. La situación se complica por las bajas confirmadas de Militao y Arda Güler, que obligarán al técnico madrileño a recomponer su esquema habitual en un escenario de máxima presión.

Un Betis ambicioso en La Cartuja

Por su parte, el Real Betis afronta el choque con la intención de pescar en río revuelto. El conjunto verdiblanco, que ya sufrió una contundente derrota por 5-1 en el partido de ida disputado en enero, buscará resarcirse ante su hinchada en el Estadio de La Cartuja. El cambio de escenario respecto al Benito Villamarín no restará un ápice de intensidad a una cita que se ha convertido en un clásico del fútbol español por la vistosidad de su juego.

La jornada 32 presenta así un escenario de «todo o nada» para el conjunto blanco, que debe demostrar capacidad de reacción para silenciar las críticas internas y seguir presionando en la parte alta de la clasificación.

Horario y canales de TV: ¿Dónde ver el Betis – Real Madrid?

El encuentro entre el Real Betis y el Real Madrid comenzará a las 21:00 horas (horario peninsular español). Para los aficionados que deseen seguir el choque en directo, estas son las opciones disponibles:

• Canales de Televisión: El partido se retransmitirá en exclusiva a través de DAZN LaLiga (dial 55 en Movistar y 113 en Orange). También estará disponible en DAZN LaLiga 2 y para el sector de la hostelería en LaLiga TV Bar.

• Online y Streaming: La plataforma DAZN ofrecerá el encuentro a través de su aplicación oficial para todos los dispositivos compatibles (móviles, tablets y Smart TV).

• Seguimiento en directo: Como es habitual, se podrá seguir el minuto a minuto con toda la información estadística y las reacciones de los protagonistas en las principales webs deportivas.