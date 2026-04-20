El balance de la tragedia ocurrida el pasado sábado en el municipio de Los Realejos se ha agravado en las últimas horas. Fuentes sanitarias han confirmado el fallecimiento de una cuarta persona, una mujer que permanecía ingresada en estado crítico en el Hospital Universitario de Canarias (HUC).

Un desenlace trágico tras el siniestro

Con este último fallecimiento, ya son cuatro las víctimas mortales derivadas del incendio que se originó en la madrugada del 18 de abril. Según el reporte oficial, la cronología de las pérdidas es la siguiente:

Sábado, 18 de abril: Una mujer de 60 años fallece en el lugar del siniestro debido a la inhalación de humo.

Una mujer de 60 años fallece en el lugar del siniestro debido a la inhalación de humo. Posteriormente: Dos personas que habían sido ingresadas en estado crítico en el Hospital de La Candelaria perdieron la vida.

Dos personas que habían sido ingresadas en estado crítico en el Hospital de La Candelaria perdieron la vida. Hoy, 20 de abril: Se confirma el deceso de una mujer en el HUC, completando la cifra de cuatro fallecidos (un varón de 65 años y tres mujeres de 70, 60 y la víctima más reciente).

Relato de los hechos

El fuego se declaró a las 03:29 horas del sábado en un edificio de tres plantas situado en la calle Los Bancales. Las llamas se iniciaron en la primera planta y se propagaron rápidamente por la fachada exterior, afectando no solo a los pisos superiores, sino también a viviendas colindantes.

En total, el incidente afectó directamente a ocho vecinos, mientras que más de treinta personas tuvieron que ser evacuadas de urgencia. Muchos de ellos fueron rescatados de las escaleras y el patio del inmueble, donde el humo se acumuló con gran densidad.

Intervención de emergencia: Los tres pacientes que finalmente fallecieron en los hospitales habían sido rescatados inicialmente en parada cardiorrespiratoria por intoxicación de humo. Aunque los profesionales del Servicio de Urgencias Canario (SUC) lograron recuperarlos mediante maniobras de reanimación avanzada antes del traslado, la gravedad de las lesiones pulmonares resultó irreversible.

Labores de extinción

Cuatro dotaciones del Consorcio de Bomberos de Tenerife trabajaron intensamente para sofocar las llamas y evitar que el fuego consumiera la totalidad del bloque residencial. Por el momento, las autoridades continúan investigando las causas que originaron el foco inicial en la primera planta del edificio.