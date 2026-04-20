El IBEX 35 cerró el lunes 20 de abril de 2026 en 18.260,90 puntos, intensificando la tendencia a la baja tras una sesión marcada por la presión vendedora. La referencia acumuló una caída de -223,60 puntos (un -1,21%) respecto a la última sesión, dejando la puerta abierta a una semana más volátil mientras el mercado sigue calibrando el impacto de los tipos de interés en la valoración de activos.

En la apertura, el selectivo se situó casi sin variaciones respecto al cierre previo, arrancando en 18.259,40. Sin embargo, a lo largo de la jornada fue perdiendo tracción: tocó un máximo intradía en 18.341,70 y retrocedió hasta un mínimo de 18.197,40, un rango que refleja dudas sobre el rumbo inmediato de la renta variable española.

“Según datos de Yahoo Finance, el IBEX 35 cerró en 18.260,90 puntos, con variación de -223,60 (-1,21%)”, recoge la plataforma de referencia del mercado.

Cómo cerró el IBEX 35

El contraste entre la estabilidad inicial y el descenso final resume el guion del día: el índice no logró consolidar el impulso alcista durante la sesión y acabó cediendo terreno. Tras la señal negativa ya presente en el cierre anterior —18.484,50 puntos—, la jornada de hoy confirmó la dificultad del mercado para recuperar posiciones.

Apertura: 18.259,40

18.259,40 Cierre: 18.260,90

18.260,90 Variación: -223,60 puntos (-1,21%)

-223,60 puntos (-1,21%) Máximo intradía: 18.341,70

18.341,70 Mínimo intradía: 18.197,40

Más allá de las cifras, el movimiento intradía —con un máximo por encima del cierre y un mínimo más profundo— apunta a un mercado que ha cambiado de narrativa durante la sesión: primero se intentó recuperar el nivel tras el arranque; después, el ritmo de ventas terminó imponiéndose.

Evolución de la semana

La foto semanal es la que termina de dar forma al mensaje bursátil del lunes. Con el cierre de hoy, el IBEX 35 mantiene un balance que no termina de estabilizarse y que se lee, en conjunto, como una corrección dentro de la dinámica reciente.

2026-04-14: cierre 18.286,10 (apertura 18.132,70; máx 18.286,10; mín 18.115,70)

cierre 18.286,10 (apertura 18.132,70; máx 18.286,10; mín 18.115,70) 2026-04-15: cierre 18.185,80 (apertura 18.286,90; máx 18.303,40; mín 18.138,40)

cierre 18.185,80 (apertura 18.286,90; máx 18.303,40; mín 18.138,40) 2026-04-16: cierre 18.089,50 (apertura 18.207,20; máx 18.247,80; mín 18.089,50)

cierre 18.089,50 (apertura 18.207,20; máx 18.247,80; mín 18.089,50) 2026-04-17: cierre 18.484,50 (apertura 18.078,90; máx 18.508,20; mín 18.058,40)

cierre 18.484,50 (apertura 18.078,90; máx 18.508,20; mín 18.058,40) 2026-04-20: cierre 18.260,90 (apertura 18.259,40; máx 18.341,70; mín 18.197,40)

La sesión del viernes 17 —con el IBEX moviéndose hacia 18.484,50 puntos— abrió expectativas de recuperación, pero hoy el índice no sostuvo esa reacción. El lunes, pese a intentar moverse en positivo en la parte alta del rango, el selectivo volvió a cerrar más cerca de la zona baja del día. Para el inversor, el patrón reciente sugiere que los rebotes encuentran resistencia y que el mercado prefiere esperar información macro o señales claras sobre el rumbo de los tipos.

Euríbor y mercados

En el telón de fondo, el debate sobre tipos de interés continúa siendo un factor decisivo para la renta variable y, especialmente, para el sentimiento en torno a banca, consumo y sectores sensibles al coste de financiación. En este contexto, el Euríbor opera como referencia estructural: aunque su nivel exacto no se traslade de forma inmediata a cada cotización, el mercado lo utiliza como termómetro de la trayectoria de las condiciones financieras en España y en la zona euro.

De manera general, cuando el mercado descuenta que los tipos podrían mantenerse elevados durante más tiempo, tiende a pesar sobre las valoraciones: aumenta el coste de oportunidad del capital, se revisan expectativas de beneficios y se elevan los rendimientos exigidos. Por el contrario, cuando el foco se desplaza hacia recortes más cercanos, suele mejorar el tono en los activos de crecimiento y en los sectores más ligados al ciclo crediticio.

Con todo, el cierre de hoy deja una señal clara: el IBEX 35 inicia la semana con presión bajista y con un nivel de referencia en 18.260,90 puntos, una cota que ahora marcará el pulso para los próximos días mientras el mercado sigue atento a la evolución de los tipos y a cualquier novedad que influya en el Euríbor y en la percepción del coste de financiación.

Cierre (Yahoo Finance): 18.260,90 puntos (-223,60; -1,21%).