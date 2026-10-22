El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sentará este jueves en el sofá del programa ‘La Revuelta’, presentado por David Broncano en RTVE. Esta participación se enmarca en la campaña electoral de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

Lee tambien: Choque al borde del insulto entre Sánchez y Tusk por la política migratoria en la Cumbre Europea

La presencia de Sánchez en el programa culmina el desembarco de Broncano en la televisión pública, un movimiento que ha generado comentarios sobre la relación entre el espacio televisivo y el Gobierno. En el primer programa de ‘La Revuelta’, Broncano ya bromeó sobre su cercanía con el presidente, negando que Sánchez lo hubiera colocado en el programa como su «primotonto».

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Bromas y política en ‘La Revuelta’

La semana pasada, Broncano hizo alusión a las entrevistas con los candidatos a la presidencia del Gobierno, mencionando que enviaría invitaciones a Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Pedro Sánchez para que participaran en el programa antes de las elecciones. «Esta es vuestra casa», les dijo el presentador, en un tono humorístico que caracteriza al espacio.

Lee tambien: Pedro Sánchez acudirá esta noche a ‘La Revuelta’: fecha, horario y dónde ver la esperada entrevista al presidente del Gobierno

La relación entre Sánchez y ‘La Revuelta’ no es nueva. En octubre de 2025, el presidente apareció en el programa mediante un vídeo dirigido a la hija de Jorge Ponce, colaborador del programa, después de que este le pidiera que escribiera una carta a la profesora de la niña. Sánchez respondió con un mensaje en el que defendía que «las niñas hagan lo que quieran».

El papel de José Pablo López en RTVE

‘La Revuelta’ se creó con la intención de competir con ‘El Hormiguero’, el programa de Antena 3 presentado por Pablo Motos. La llegada de Broncano a La 1 de RTVE se interpretó como un movimiento estratégico en el ámbito político y mediático.

José Pablo López, actual presidente de RTVE, fue un defensor clave de Broncano cuando era director de Contenidos Generales de la cadena. Su apoyo al humorista fue uno de los movimientos más significativos en la programación de la televisión pública, aunque provocó tensiones internas que llevaron a cambios en la cúpula de la Corporación. López regresó como presidente de RTVE tras una reforma gubernamental que modificó el proceso de elección del Consejo de Administración.

En los últimos años, RTVE ha incorporado a su parrilla a figuras asociadas a posturas ideológicas cercanas al Gobierno, como Jesús Cintora, Javier Ruiz y Silvia Intxaurrondo, entre otros.