El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se reúnen hoy de forma telemática en un Consejo Interterritorial extraordinario. El encuentro, que recupera los temas pendientes tras el parón de Semana Santa, tiene como eje central la optimización de la Ley de Eutanasia y la mejora en la detección de enfermedades crónicas, todo ello bajo la sombra de un conflicto laboral sanitario que no da tregua.

Un manual para agilizar el final de la vida

Uno de los puntos clave del orden del día es la aprobación de la segunda edición del Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha subrayado que el objetivo es eliminar las trabas burocráticas que, según la experiencia de los últimos años, prolongan los plazos de forma innecesaria.

Claridad administrativa: Se busca evitar interpretaciones dispares entre regiones.

Se busca evitar interpretaciones dispares entre regiones. Refuerzo profesional: Se definirá con mayor precisión el rol de los equipos de enfermería y el apoyo administrativo.

Se definirá con mayor precisión el rol de los equipos de enfermería y el apoyo administrativo. Contexto sensible: Este debate llega apenas dos semanas después del mediático caso de Noelia Castro, quien logró acceder a la prestación tras una batalla judicial de 18 meses.

Avances en cuidados paliativos y enfermedades raras

Además de la eutanasia, el Consejo abordará documentos estratégicos para el futuro del Sistema Nacional de Salud (SNS):

Cuidados Paliativos: Desarrollo de la Estrategia 2026 para garantizar una atención digna en todo el territorio. Enfermedades Raras: Actualización del Manual del Registro Estatal para mejorar el seguimiento de estos pacientes. Gestión Pública: Debate sobre el anteproyecto de ley de integridad del SNS.

Prevención de la Enfermedad Renal por menos de un euro

En el ámbito de la cronicidad, se presentará un plan para la detección precoz de la Enfermedad Renal Crónica (ERC). El plan propone implementar dos pruebas de bajo coste (menos de 1 € por paciente) para medir la creatinina y la albúmina en grupos de riesgo, como personas mayores de 60 años o pacientes con diabetes, obesidad o hipertensión.

El conflicto médico bloquea el consenso

Pese a la densidad de la agenda técnica, la huelga de médicos amenaza con monopolizar la reunión. Tras el rechazo de los sindicatos a la mediación de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), el diálogo está estancado. Fuentes autonómicas prevén que la falta de acuerdo sea el tema dominante en el turno de ruegos y preguntas, dada la «ausencia de una perspectiva clara de negociación» que denuncian los pacientes.