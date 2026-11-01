El conjunto caballa, penúltimo en la clasificación de la categoría de plata con 5 puntos en 11 jornadas y tres derrotas consecutivas, afronta este domingo un exigente duelo en el Estrecho ante unos asturianos situados en la octava posición

La duodécima jornada del campeonato nacional de Segunda División de fútbol de 2026 depara un enfrentamiento de necesidades opuestas sobre el terreno de juego del Estadio Municipal Alfonso Murube. El Ceuta se mide este domingo 1 de noviembre a las 16:15 horas al Real Sporting de Gijón en un cruce marcado por la urgencia del conjunto caballa de sumar de tres en tres para salir de la zona baja de la tabla. La plantilla local afronta el envite estancada en la penúltima posición de la clasificación general con un total de 5 puntos acumulados tras la disputa de las primeras 11 jornadas del torneo, encadenando además una racha negativa de tres derrotas consecutivas que complica su situación en la categoría de plata.

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Por su parte, el equipo asturiano comparece en el escenario del Estrecho de Gibraltar con una dinámica deportiva completamente diferente. El conjunto gijonés ocupa actualmente la octava posición de la tabla y buscará aprovechar la inercia positiva tras haber cosechado tres triunfos y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos ligueros. Los visitantes llegan a este duodécimo envite de la temporada con la aspiración de sumar un nuevo triunfo a domicilio que les permita escalar puestos, encontrándose a tan solo un punto de distancia de acceder a las plazas de los playoffs de ascenso a la máxima categoría del fútbol español.

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Fecha, horario y opciones de retransmisión televisiva del encuentro en el Alfonso Murube

El partido oficial correspondiente a la duodécima jornada de Segunda División entre el Ceuta y el Sporting de Gijón se disputará de manera concreta este próximo domingo 1 de noviembre de 2026. El inicio del choque sobre el césped del Estadio Municipal Alfonso Murube está fijado para las 16:15 horas en horario peninsular español.

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Para los aficionados y seguidores de ambos clubes que deseen seguir el desarrollo del enfrentamiento en directo desde sus hogares, el partido se podrá ver a través de distintas opciones de televisión y plataformas de emisión autorizadas. Las alternativas confirmadas para la retransmisión de este encuentro de la categoría de plata incluyen la señal de LaLiga TV Multi 2, la plataforma DAZN y el canal LaLiga TV Hypermotion.