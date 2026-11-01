El conjunto dirigido por Andoni Iraola se enfrenta este domingo al Arsenal de Mikel Arteta en un duelo estelar del campeonato inglés marcado por la necesidad de consolidarse en la zona alta de la clasificación

La novena jornada de la Premier League depara este fin de semana uno de los duelos más atractivos del panorama futbolístico europeo. El Liverpool, situado en la cuarta posición de la tabla, recibe este domingo 1 de noviembre al Arsenal, segundo clasificado, en un encuentro que congregará la atención de los aficionados al deporte rey. El partido medirá en el mítico estadio de Anfield a dos de los técnicos españoles más destacados del momento, Andoni Iraola y Mikel Arteta, en pleno proceso de crecimiento y consolidación tanto en el fútbol británico como en la élite internacional.

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Los Reds afrontan este compromiso liguero encadenando una racha positiva de cuatro victorias consecutivas, computando también sus compromisos firmados en la UEFA Champions League. No obstante, el equipo comandado por Andoni Iraola afronta el reto con la importante duda y preocupación en torno a la posible baja por lesión del centrocampista Dominik Szoboszlai, un contratiempo de peso para los esquemas del técnico vasco de cara a un examen de máxima exigencia ante la afición local de Merseyside.

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El Arsenal busca resarcirse tras la sorpresa copera y aspira al liderato

Por su parte, el Arsenal se desplaza hasta Anfield inmerso en la pelea por la cabeza de la clasificación general. El conjunto londinense dirigido por Mikel Arteta tiene ante sí la oportunidad matemática de auparse hasta el liderato de la Premier League en el caso de que se produzca un tropiezo del Manchester City en sus respectivos compromisos de la jornada.

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Los Gunners cruzan el país con el propósito de cambiar de dinámica tras el inesperado y sorprendente traspié sufrido recientemente. El equipo londinense quedó eliminado de forma sorprendente en la tanda de penaltis frente al Fleetwood Town, un combativo conjunto procedente de la cuarta categoría del fútbol inglés, en un duelo correspondiente a la EFL Cup que dejó tocado el orgullo del plantel capitalino. Ahora, el bloque de Arteta buscará redimirse en un escenario de máxima exigencia competitiva.

Fecha, horario y canales de televisión para ver el Liverpool – Arsenal

El partido correspondiente a la novena jornada de la Premier League entre el Liverpool y el Arsenal se disputará de forma oficial este domingo 1 de noviembre de 2026. El inicio del encuentro sobre el césped del estadio de Anfield está fijado para las 16:30 en horario peninsular español.

Para todos los seguidores y espectadores interesados en seguir la retransmisión en directo desde España, el encuentro entre los dos colosos de la Premier League se podrá ver a través de las plataformas de televisión de pago DAZN y Movistar +.