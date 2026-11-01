El Estadio Coliseum Alfonso Pérez acoge este domingo el choque correspondiente a la undécima jornada del campeonato entre azulones e hispalenses

Getafe CF y Sevilla FC cruzan sus caminos este domingo, 1 de noviembre, en el encuentro correspondiente a la undécima jornada de LaLiga EA Sports. El compromiso liguero arrancará a las 14:00 horas sobre el césped del Estadio Coliseum Alfonso Pérez, recinto con capacidad para 17.700 espectadores que albergará un duelo entre dos conjuntos que buscan encauzar su dinámica en la competición de regularidad.

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El bando azulón llega a esta cita en su coliseo tras haber encajado una derrota en su último desplazamiento frente al Athletic Club. Por su parte, la escuadra sevillista afronta el duelo en la capital española tras haber sumado una victoria como local en la pasada jornada ante el Club Atlético Osasuna.

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Horario y dónde ver por televisión el Getafe – Sevilla FC

El encuentro entre el Getafe CF y el Sevilla FC, encuadrado en la undécima fecha del calendario de LaLiga EA Sports, se disputará este domingo 1 de noviembre a partir de las 14:00 horas (horario peninsular español) en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez.

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La retransmisión televisiva en directo y el seguimiento en plataforma online del choque entre madrileños y andaluces se podrá realizar a través del canal DAZN LaLiga. Los espectadores podrán seguir minuto a minuto todas las incidencias del partido a través de la señal de televisión y las redes sociales.

Situación deportiva de Getafe y Sevilla de cara al duelo de la jornada 11

El equipo madrileño afronta este compromiso de la máxima categoría con la meta de aprovechar el factor campo en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez para reencontrarse con el triunfo tras el tropiezo sufrido en tierras vascas ante el Athletic. El grupo azulón confía en el apoyo de su afición para hacerse fuerte en su feudo y sumar tres puntos clave en la clasificación general de LaLiga EA Sports.

Por contra, el Sevilla FC acude a la cita de la undécima jornada impulsado por las buenas sensaciones obtenidas en su más reciente compromiso. El triunfo cosechado en su estadio ante el Osasuna sirve de aval para la expedición hispalense, que viaja a la Comunidad de Madrid con la intención de dar continuidad a ese resultado positivo y obtener un marcador favorable lejos de su feudo.