El Atlético de Madrid firmó un empate 1-1 ante el Galatasaray en la séptima jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League, en un partido marcado por la dificultad de jugar fuera de casa y el intenso ambiente del estadio turco. El resultado mantiene al conjunto rojiblanco con opciones de clasificarse entre los ocho mejores de la competición.

El encuentro comenzó con un ritmo muy alto y un Atlético decidido, que se adelantó rápidamente en el marcador gracias a un gol de Giuliano Simeone en el minuto 3. Sin embargo, el Galatasaray reaccionó con fuerza y logró el empate tras una acción desafortunada para los visitantes, en la que Marcos Llorente introdujo el balón en su propia portería en el minuto 19.

Durante la primera parte, el conjunto turco llevó la iniciativa, presionando alto y buscando constantemente el área rival, mientras que el Atlético trató de aprovechar los espacios al contragolpe y mantener el orden defensivo. Pese a la intensidad, el marcador no volvió a moverse antes del descanso.

En la segunda mitad, el partido se volvió más físico y disputado. El Galatasaray siguió empujando, animado por su afición, y generó varias llegadas peligrosas, obligando al Atlético a replegarse y resistir. Los rojiblancos también tuvieron alguna ocasión aislada, pero sin la precisión necesaria para desnivelar el encuentro.

Con este empate, el Atlético de Madrid llega a la última jornada con opciones reales de alcanzar el Top-8, aunque necesitará un triunfo para asegurarse una posición favorable en la siguiente fase. El Galatasaray, por su parte, sumó un punto valioso en casa, aunque sigue en una situación complicada en el grupo.

