La Iglesia católica festeja la onomástica de Santa Liduina y San Pedro González Telmo, entre otros nombres destacados del Martirologio Romano

El calendario litúrgico de la Iglesia católica conmemora este martes, 14 de abril de 2026, una serie de festividades que honran la vida y obra de figuras ejemplares para la fe cristiana. En esta jornada, el protagonismo recae sobre Santa Liduina, cuya dedicación al prójimo y espíritu misionero marcaron su trayectoria en el siglo XX, junto a otros santos que conforman la rica tradición del santoral cristiano.

Santa Liduina: una vida de entrega y servicio misionero

Nacida en Padua en 1901, Santa Liduina consagró su vida a Dios a los 23 años al ingresar en la congregación de las Hermanas de San Francisco de Sales. Aunque sus primeros años estuvieron dedicados a la docencia en el colegio de la Santa Cruz, su profunda vocación misionera la llevó a solicitar su traslado a África.

Destinada a Etiopía como enfermera, su labor alcanzó una dimensión heroica durante el estallido de la guerra. En un hospital militar, Santa Liduina atendió con la misma abnegación a heridos de toda índole, sin distinguir entre etíopes, italianos, cristianos, musulmanes o paganos. Falleció en 1941, con tan solo 40 años, dejando un legado de generosidad que la Iglesia reconoce hoy de forma solemne.

Otros santos destacados del 14 de abril

Dada la extensa historia de la Iglesia, el Martirologio Romano —libro que el Vaticano actualiza tras cada canonización— incluye diversas onomásticas para una misma fecha. En este martes, además de Santa Liduina, son recordados nombres de gran relevancia como San Pedro González Telmo, patrón de los marineros, y San Valeriano.

La celebración del santo es una tradición intrínseca en nuestra cultura que busca festejar la vida de aquellos que precedieron a los fieles actuales y cuya conducta fue declarada ejemplar por la Iglesia.

Onomástica completa de hoy

Según el santoral actualizado, las personas que celebran su onomástica hoy, 14 de abril, son las llamadas:

• Santa Liduina

• San Abundio de Roma

• San Asaco

• San Benito de Aviñón

• San Bernardo de Tiron

• San Frontón

• San Juan de Montemarano

• San Lamberto de Lyon

• San Pedro González Telmo

• San Tiburcio

• Santa Tomáide

• San Valeriano