Si estás pensando en poner la lavadora o el lavavajillas este jueves, la recomendación es clara: espera a que avance la mañana. Tras un miércoles donde los precios superaron la barrera de los 100 euros/MWh, el mercado mayorista da un respiro hoy, situando el precio medio en 81,38 euros por megavatio hora (MWh).

Aunque es un descenso considerable, la clave para que tu factura no se dispare reside en evitar los picos de las primeras horas del día y de la tarde-noche.

Las horas más baratas y las más caras

El mercado eléctrico presenta hoy un «valle» muy marcado durante las horas de sol, ideal para concentrar el mayor consumo energético en el hogar.

• La hora más barata: El precio mínimo se registrará entre las 14:00 y las 15:00 horas, cuando el megavatio hora caerá hasta los 60,08 euros.

• La hora más cara: Mucho cuidado con el tramo de la mañana; entre las 08:00 y las 09:00 horas, el precio escalará hasta su máximo de 107,36 euros/MWh.

Planifica tu consumo por tramos horarios

Si quieres optimizar el gasto, aquí tienes el desglose detallado para organizar tus electrodomésticos:

Madrugada (Precios estables)

• 00:00 a 01:00: 84,79 €/MWh

• 01:00 a 02:00: 83,58 €/MWh

• 02:00 a 03:00: 82,18 €/MWh

• 03:00 a 04:00: 79,06 €/MWh

• 04:00 a 05:00: 74,47 €/MWh

• 05:00 a 06:00: 77,98 €/MWh

Mañana (Hora punta y encarecimiento)

• 06:00 a 07:00: 81,05 €/MWh

• 07:00 a 08:00: 95,75 €/MWh

• 08:00 a 09:00: 107,36 €/MWh (Máximo del día)

• 09:00 a 10:00: 95,66 €/MWh

• 10:00 a 11:00: 73,51 €/MWh

• 11:00 a 12:00: 68,84 €/MWh

Mediodía y Tarde (Tramo valle: el más barato)

• 12:00 a 13:00: 65,74 €/MWh

• 13:00 a 14:00: 63,55 €/MWh

• 14:00 a 15:00: 60,08 €/MWh (Mínimo del día)

• 15:00 a 16:00: 63,40 €/MWh

• 16:00 a 17:00: 76,86 €/MWh

• 17:00 a 18:00: 85,85 €/MWh

Noche (Segundo pico de consumo)

• 18:00 a 19:00: 97,87 €/MWh

• 19:00 a 20:00: 98,74 €/MWh

• 20:00 a 21:00: 93,63 €/MWh

• 21:00 a 22:00: 86,77 €/MWh

• 22:00 a 23:00: 82,98 €/MWh

• 23:00 a 24:00: 73,55 €/MWh

Resumen rápido para tu ahorro

• Evita a toda costa: Entre las 08:00 y las 09:00 de la mañana. Es el momento en el que la luz cuesta casi el doble que en las horas centrales.

• El momento ideal: Pon tus electrodomésticos (lavadora, lavavajillas, horno) entre las 13:00 y las 16:00. Ahorrarás de forma significativa.