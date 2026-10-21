Antena 3 Noticias 1 fue lo más visto de la televisión ayer, martes 20 de octubre, con el 23,3 % de cuota de pantalla y 2.137.000 espectadores de media. Se emitió en Antena 3 a las 14:57.
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Los programas más vistos del prime time
- El Hormiguero (Lucia Caraballo y Leonor Watling) (Antena 3): 12,9 % de cuota y 1.584.000 espectadores
- Horizonte (Cuatro): 10,8 % de cuota y 1.334.000 espectadores
- Fútbol: Champions League (Paris St.Germain-Barcelona) (Movistar Liga de Campeones): 10,1 % de cuota y 1.245.000 espectadores
- La Revuelta (Jaime Lorente) (La 1): 9 % de cuota y 1.099.000 espectadores
- First Dates (Telecinco): 8,2 % de cuota y 1.005.000 espectadores
- Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie (Telecinco): 16 % de cuota y 908.000 espectadores
- En Tierra Lejana (Antena 3): 13,3 % de cuota y 874.000 espectadores
- El Intermedio (laSexta): 5,9 % de cuota y 741.000 espectadores
- Codigo 10 (Cuatro): 8,9 % de cuota y 526.000 espectadores
- Al Cielo con Ella (La 1): 6,7 % de cuota y 489.000 espectadores
Ranking de cadenas del martes
Antena 3 fue la cadena más vista del día, con el 13,8 % de cuota de pantalla.
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- Antena 3: 13,8 %
- Temáticas de pago: 12,4 %
- La 1: 11,8 %
- Telecinco: 9,4 %
- Autonómicas (FORTA): 8,4 %
- Cuatro: 7,6 %
- laSexta: 5,8 %
- La 2: 3,2 %
Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).
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