La ficción turca de Antena 3 vive uno de sus momentos más críticos este martes, 14 de abril. El giro en los acontecimientos carcelarios y el hallazgo de un vídeo póstumo marcan el destino de los protagonistas.

‘En tierra lejana’ se consolida como uno de los grandes aciertos de la temporada en Atresmedia. Tras un inicio de semana marcado por la tragedia personal de Nare, quien perdió a su bebé durante una intervención quirúrgica, la serie encara la noche de este martes con una trama cargada de violencia en la prisión y revelaciones que cambiarán el rumbo de las lealtades familiares.

La situación para Nare no podría ser más desoladora. Tras la operación, Oskan ha iniciado una campaña de desprestigio acusándola de haber perdido al niño a propósito, señalando a Sahin como el verdadero padre. La desconfianza ha calado incluso en su propia madre, Sadakat, quien se niega a escuchar explicaciones y ha obligado a su hija a regresar con su marido como parte de un castigo personal.

Tensión y sangre en la prisión

En el capítulo de hoy, martes 14 de abril, la acción se traslada con fuerza al entorno carcelario. Kadir alerta a Cihan sobre el comportamiento temerario de Ecmel, quien no ha dejado de provocar a Kaya desde su llegada a la misma zona de celdas. A pesar de que Ecmel cree tener un plan trazado a conciencia para acabar con su enemigo, el destino le tiene preparada una sorpresa fatal.

Cuando los hombres de Ecmel se disponen a perpetrar el ataque contra Kaya, la jugada se vuelve en su contra. Un infiltrado bajo las órdenes de Cihan logra neutralizar la ofensiva, resultando el propio Ecmel apuñalado en medio del caos. Este incidente promete redefinir las jerarquías dentro del penal y tendrá consecuencias inmediatas en el exterior.

El vídeo que lo cambia todo para Alya

Mientras tanto, fuera de los muros de la cárcel, un pequeño dispositivo electrónico se convierte en el epicentro de un nuevo conflicto emocional. Mine ha logrado localizar el USB que contiene el vídeo grabado por Boran poco antes de fallecer. Consciente de la peligrosidad de la información, realiza una copia y, de forma clandestina, oculta el dispositivo original en el bolso de Alya.

Sin sospechar lo que contiene, Alya acaba visualizando las imágenes. En el vídeo, un Boran moribundo le dirige sus últimas palabras, pidiéndole encarecidamente que se case con Cihan y que asuma la responsabilidad de proteger a su hijo. Este hallazgo supone un impacto emocional devastador para la joven, cuya perspectiva sobre su futuro y sus compromisos familiares da un giro de ciento ochenta grados.

Los espectadores podrán seguir el desenlace de estas tramas a partir de las 23:00 horas en Antena 3, en una entrega que promete ser decisiva para la resolución de los conflictos que mantienen en vilo a la audiencia española.