Conozca la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro del sorteo ordinario regulado por Loterías y Apuestas del Estado

La Bonoloto celebra este martes, 14 de abril de 2026, una nueva jornada de su tradicional sorteo, consolidado como uno de los juegos de azar con mayor arraigo y volumen de participación en España. Bajo la regulación de la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado, este sorteo continúa ofreciendo una de las opciones más accesibles para los apostantes de todo el país.

Un juego histórico gestionado por el Estado

Desde su creación en febrero de 1988, la Bonoloto ha mantenido una estructura sólida y una alta fidelidad entre sus jugadores. Según los datos proporcionados por la propia sociedad estatal, el sorteo destina el 55% de su recaudación total al reparto de premios, lo que lo convierte en un pilar fundamental de las loterías nacionales.

La participación en el juego es sencilla y económica: el precio de cada apuesta se sitúa en los 0,50 euros (50 céntimos). No obstante, para que un boleto tenga validez legal, el sistema requiere que se formalicen, al menos, dos apuestas por cada resguardo.

Modalidades de participación y apuestas

El mecanismo de la Bonoloto se basa en la selección de 6 números dentro de una tabla que comprende del 1 al 49. Los apostantes disponen de diversas modalidades para formalizar sus jugadas:

• Apuesta simple: Permite realizar entre 1 y 8 apuestas como máximo por boleto, seleccionando 6 números en cada una de ellas.

• Apuesta múltiple: Ofrece la posibilidad de elegir hasta un máximo de 11 números. Esta modalidad incrementa proporcionalmente las probabilidades de éxito, aunque conlleva un coste superior según el número de combinaciones generadas.

Asimismo, el sistema permite elegir entre participar en un único sorteo diario o suscribirse al resto de sorteos de la semana. Esta última opción habilita la participación en las seis citas semanales —de lunes a sábado—, siempre que el boleto se valide antes del inicio del primer sorteo en el que se desea concursar con la misma combinación.

Resultado de la Bonoloto de hoy, martes 14 de abril de 2026

La combinación ganadora, junto con el número complementario y el reintegro, se dan a conocer públicamente a partir de las 21:30 horas. Los números agraciados en la jornada de hoy son los siguientes:

• Combinación ganadora: xx, xx, xx, xx, xx y xx

• Complementario: xx

• Reintegro: x

Como es norma habitual, este medio de comunicación no se hace responsable de posibles errores tipográficos o de cualquier omisión que pudiera producirse durante la transcripción de los datos. Se recuerda a los participantes que la única lista oficial válida es aquella que facilita Loterías y Apuestas del Estado.