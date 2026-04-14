La lotería europea ofrece este martes una nueva oportunidad para optar a sus grandes botes; conozca los números y soles premiados

Este martes, 14 de abril de 2026, se celebra una nueva edición del sorteo del Eurojackpot, la lotería oficial de Europa que continúa ganando adeptos en el continente gracias a sus atractivos premios y a su amplia participación internacional. Desde su creación, este juego se ha consolidado como una alternativa de referencia para quienes buscan fortuna a gran escala bajo un marco de colaboración entre diversas naciones.

Una alianza europea por la fortuna

El Eurojackpot nació en Ámsterdam en noviembre de 2011, fruto de la iniciativa de organismos independientes de lotería de los países participantes. En la actualidad, son 16 las naciones que colaboran en este sorteo, lo que permite garantizar un bote mínimo de 10 millones de euros en cada jornada.

En España, el coste para participar en este sorteo internacional es de 2 euros por billete. La capacidad de recaudación de esta alianza europea ha permitido que los premios alcancen cifras históricas, llegando en diversas ocasiones al tope máximo de 90 millones de euros, lo que sitúa a esta lotería entre las más generosas de cuantas se celebran en el entorno europeo.

Mecánica del sorteo y sistema de juego

El sorteo del Eurojackpot tiene su sede física en Finlandia, donde se realizan las extracciones a las 21:00 horas. El sistema de juego es sencillo y se divide en dos fases bien diferenciadas para configurar la combinación ganadora:

• Primera extracción: Se obtienen 5 bolas de un total de 50 números disponibles.

• Segunda extracción: Se extraen 2 bolas de un conjunto de 10 números, denominados técnicamente como «soles».

Este formato permite ofrecer una amplia variedad de categorías de premios, proporcionando a los jugadores múltiples posibilidades de obtener algún tipo de rédito económico en función de los aciertos logrados tanto en los números principales como en los soles.

Resultados del Eurojackpot: martes, 14 de abril de 2026

La combinación premiada en el sorteo de hoy se hace pública una vez finalizada la extracción en Finlandia. Los resultados correspondientes a este martes son los siguientes:

• Combinación ganadora: xx, xx, xx, xx y xx

• Soles: x, x

Es necesario recordar a los participantes que este medio de comunicación no se hace responsable de posibles errores u omisiones tipográficas en la publicación de los datos. Como es norma en este tipo de juegos de azar, la única lista oficial válida y con plenas garantías legales es la que facilita la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.