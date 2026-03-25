La tensión en Perfumerías Brossard-De la Reina alcanza un nuevo máximo este miércoles, 25 de marzo. Mientras los bandos se perfilan tras el chantaje de Gabriel, la trama de Antena 3 se centra en una oscura estratagema para quebrar la relación entre Begoña y Juanito.

La exitosa ficción de época de Antena 3, ‘Sueños de libertad’, regresa este miércoles, 25 de marzo de 2026, con un capítulo 526 cargado de conspiraciones y movimientos estratégicos. Tras la confesión de Pablo sobre el chantaje de Gabriel, la enemistad entre los dos grandes pilares de la producción se recrudece. El perverso directivo de la compañía no cesa en su empeño por hundir a su propio tío, una ambición que marcará el ritmo de la tarde a partir de las 15:45 horas.

En el centro del conflicto emocional, Beatriz y Álvaro han comenzado a urdir un plan meticuloso con un objetivo claro: separar definitivamente a Juanito y Begoña. Esta alianza busca desestabilizar a la pareja en un momento de extrema fragilidad en el entorno de los De la Reina, donde las lealtades se ponen a prueba cada día.

Reivindicaciones laborales y chispazos inesperados

El ámbito laboral de la fábrica también vive momentos de cambio. Carmen y Claudia darán un paso decisivo al entregar a Pablo la petición formal de equiparación salarial, firmada por las trabajadoras de la tienda en la entrega anterior. Este logro de las empleadas coincide con un acercamiento sentimental imprevisto: surge un chispazo inesperado entre Salva y Mabel, lo que podría dar un vuelco a las relaciones afectivas dentro de la empresa.

Por otro lado, la familia se reúne para celebrar el reciente logro de Digna. Sin embargo, la alegría será empañada por la actitud de Gabriel. Incapaz de soportar la admiración que Julia profesa por sus abuelos, el directivo decidirá cruzar una nueva línea roja al contactar con la prensa amarillista para difundir rumores malintencionados sobre la figura de Damián de la Reina.

El rastro de los conflictos previos

Este nuevo episodio llega tras una jornada de intensas revelaciones. Nieves ya es conocedora de la relación secreta entre Marisol y Pablo, mientras que en el terreno personal, Valentina ha puesto punto final a su romance con Andrés. La hostilidad entre Pablo y Gabriel, que ya derivó en una incómoda discusión con Damián, se traslada ahora al terreno de las órdenes directas en la fábrica, donde una nueva instrucción de Brossard terminará por sacar de sus casillas a Gabriel.

La guerra por el control de la perfumería y el prestigio familiar entra en una fase crítica donde la manipulación mediática y las intrigas personales amenazan con destruir el legado de los De la Reina.