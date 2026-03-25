La salvación de Almudena Porras queda en un segundo plano tras el anuncio de un nuevo e impactante desembarco este jueves. Ion Aramendi advierte sobre la identidad de la próxima concursante: «Vais a flipar tanto como yo».

La tercera entrega de ‘Supervivientes 2026: Tierra de Nadie’, emitida este martes, 24 de marzo, ha servido el cóctel perfecto de tensión, alivio y, sobre todo, una intriga que ya mantiene en vilo a la audiencia de Telecinco. Lo que parecía una gala rutinaria de salvación se transformó en un hervidero de teorías cuando el presentador, Ion Aramendi, procedió a leer un nuevo pergamino con información privilegiada sobre el futuro inmediato del reality.

El nombre propio de la noche fue el de Almudena Porras, quien logró salir de la lista negra por segunda semana consecutiva. Tras el angustioso ritual del tobogán sobre el mar, donde Claudia Chacón, Toni Elías y Gabriela Guillén acabaron en el agua, Almudena se consolidó como la favorita del público, asegurando su permanencia en la isla al menos una semana más. Sin embargo, la calma de la salvada durará poco ante la tormenta que se avecina desde España.

Una revolución con nombre de mujer

El momento de mayor voltaje mediático se produjo cuando Ion Aramendi desveló las primeras pistas sobre el nuevo habitante de los Cayos Cochinos, que saltará del helicóptero este mismo jueves. «Vais a flipar tanto como yo», adelantó el presentador antes de definir al nuevo fichaje como «una mujer muy famosa y de fuerte carácter».

Esta incorporación, según la dirección del programa, promete revolucionar por completo la vida en la isla, un entorno ya de por sí tensionado por el hambre y la convivencia. Los rumores no han tardado en dispararse en las redes sociales, buscando poner rostro a esta misteriosa figura que llegará para romper el equilibrio de fuerzas entre los grupos.

Polémica en plató y un «suspenso» en cultura general

La gala también recibió a Alejandra de la Croix tras su abandono voluntario. Su paso por el plató no estuvo exento de roces, especialmente con Kiko Jiménez, quien denunció un agravio comparativo respecto a Álex Ghita, sugiriendo que la entrevista de Alejandra fue excesivamente complaciente dada la naturaleza de su salida del concurso.

Para rebajar la tensión, el programa recuperó el test de ‘Cultura picante’, aunque el resultado fue un auténtico desastre pedagógico que dejó momentos para la historia de la televisión. Los concursantes demostraron que el hambre afecta seriamente a la memoria:

Literatura: Maica atribuyó la autoría de ‘Cien años de soledad’ al cineasta Pedro Almodóvar , mientras otros señalaban a Lorca.

Maica atribuyó la autoría de ‘Cien años de soledad’ al cineasta , mientras otros señalaban a Lorca. Historia: Al ser preguntados por los fundadores de Roma, las respuestas incluyeron desde los griegos hasta Cristóbal Colón .

Al ser preguntados por los fundadores de Roma, las respuestas incluyeron desde los griegos hasta . Geografía: Solo Jaime y Soto supieron situar la capital de Galicia en Santiago de Compostela, y la ubicación de Australia en el continente de Oceanía resultó ser un enigma para la gran mayoría.

Con Almudena a salvo y los nominados restantes en la cuerda floja, todas las miradas están puestas ahora en el jueves. ¿Quién es la mujer de carácter que está a punto de cambiar las reglas del juego en ‘Supervivientes 2026’?